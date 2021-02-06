İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

78 yaşındaki yatalak hasta, yangında can verdi

Edirne'de kızıyla birlikte yaşayan 78 yaşındaki yatalak hasta, evde kimse olmadığı zaman sobadan çıkan yangın sebebiyle yanarak can verdi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 14:38
78 yaşındaki yatalak hasta, yangında can verdi
Takip Et:

Bir kişinin yanarak can verdiği olay bugün öğlen saatlerinde Edine'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre Edine'de 78 yaşındaki Mustafa Çilingir, iddalara göre zihinsel engelli kızıyla müstakil bir evde yaşamını sürdürüyordu. Çilingir'in kızı bugün yatalak olan babasının bakımını yaptıktan sonra sobayı yaktı ve dışarıya çıktı. Sobanın aşırı yanmasıyla birlikte alevler dışarıya sıçradı ve ev yanmaya başladı.

YANARAK CAN VERDİ

Alevlerin evi sardığını gören mahalleli hemen itfaiye ve 112'yi haber verdi. Ekipler kısa süre içinde yangının çıktığı eve ulaştı.İtfaiyenin kısa süren söndürmel çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı fakat eve giren ekipler talihsiz adamın yanmış cesedini buldu.

Ekiplerin ve olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrasında talihsiz adamın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Yangının yaşandığı mahallenin muhtarı Agah Korkan, talihsiz adamın zihinsel engelli kızıyla birlikte bu tek göz odalı evde yaşamını sürdürdüğünü, olan karşısında çok üzgün olduklarını ifade etti.

 

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 14:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EdirneYangınYatalak Hasta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da iki çocuk annesi hayatına son verdi
Antalya'da iki çocuk annesi hayatına son verdi
Zonguldak'ta köpeği ağaca bağlayarak sopayla öldürdüler iddiası!
Zonguldak'ta köpeği ağaca bağlayarak sopayla öldürdüler iddiası!
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede toplanan 17 kişiye ceza yağdı
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede toplanan 17 kişiye ceza yağdı
Isparta'da iki araç birbirine girdi! 1’i bebek 3 kişi yaralandı
Isparta'da iki araç birbirine girdi! 1’i bebek 3 kişi yaralandı
Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü!
Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü!
Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren koca kendini polise ihbar etti!
Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren koca kendini polise ihbar etti!

Popüler Haberler

Netflix Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu ne? Bir Deniz Altı hikayesi ne zaman yayınlanır?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Liselerde sınıf geçme sınavları yapılacak mı? Lise ve Orta Öğretim sınıf geçme sınavları ne zaman yapılacak?
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Şubat 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Survivor market ve erzak oyununu kazanan kim oldu? 6 Şubat Survivor erzak oyununu sonuçları
Bay Yanlış La Gabbia Nerede? La Gabbia Nasıl Gidilir? La Gabbia Hangi Şehirde?
Şubat 2021 KÇÖ ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri
Gelinim Mutfakta 24 Ocak Cuma bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta Haftanın kazananı ve elenen isim
iPhone 12 eskisini getir yenisini götür kampanyası indirim oranları ve kampanya detayları
Ramazanda oruç tutulacak mı? En çok sorulan soruya diyanetten cevap!
TV 8 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Fenerbahçe'nin derbideki golü ofsayt mı? Ozan Tufan'ın golü ofsayt mı? Hakem yorumcuları ne dedi?
Show TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Güncel gümüş fiyatları 7 Şubat 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
10.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 10.000 TL'ye verilen faiz tutarı
TV8 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.