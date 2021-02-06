78 yaşındaki yatalak hasta, yangında can verdi

Bir kişinin yanarak can verdiği olay bugün öğlen saatlerinde Edine'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre Edine'de 78 yaşındaki Mustafa Çilingir, iddalara göre zihinsel engelli kızıyla müstakil bir evde yaşamını sürdürüyordu. Çilingir'in kızı bugün yatalak olan babasının bakımını yaptıktan sonra sobayı yaktı ve dışarıya çıktı. Sobanın aşırı yanmasıyla birlikte alevler dışarıya sıçradı ve ev yanmaya başladı.

YANARAK CAN VERDİ

Alevlerin evi sardığını gören mahalleli hemen itfaiye ve 112'yi haber verdi. Ekipler kısa süre içinde yangının çıktığı eve ulaştı.İtfaiyenin kısa süren söndürmel çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı fakat eve giren ekipler talihsiz adamın yanmış cesedini buldu.

Ekiplerin ve olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrasında talihsiz adamın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Yangının yaşandığı mahallenin muhtarı Agah Korkan, talihsiz adamın zihinsel engelli kızıyla birlikte bu tek göz odalı evde yaşamını sürdürdüğünü, olan karşısında çok üzgün olduklarını ifade etti.