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7256 Sayılı Vergi ve SGK borçları yeniden yapılandırma Kanunu kapsamı nedir?

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Vergi ve SGK borçları yeniden yapılandırma kanununa ilişkin merak edilenler ortaya çıktı.

17 Kasım 2020 Salı 18:24
7256 Sayılı Vergi ve SGK borçları yeniden yapılandırma Kanunu kapsamı nedir?
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Ödeme vadesi geçen ve kesinleşen Sosyal Güvenlik prim borçlarına ilişkin vergi borçlarının yapılandırılması düzenlemesiyle pek çok yeni sigorta prim teşvik düzenlemesini içeren kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre;

Vergi ve SGK yapılandırma başvuruları interaktif vergi dairesinden, SGK borçları içinse e-Devlet ve işveren bildirge sisteminden 31 Aralık 2020’ye kadar yapılabilecek.

Sosyal Güvenlik prim ve vergi alacaklarının gecikme zammı ve faizleri silinecek. Borçlar 36 aya varan taksit seçeneğiyle ödenebilecek.

7256 sayılı kanunda yer alan düzenlemelerden satır başları;


2020/08 döneminden önceki SGK ve vergi borçları yapılandırılacak,

İşverenler için yeni sigorta prim teşvikleri verilecek,

6111 sayılı teşvikten yararlanma süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak,

Nakdi ücret destekleri ile kısa çalışma ödeneğinde süre 30.06.2021’e kadar uzatıldı,

İntenetten satış yapanlara vergi muafiyeti getirilecek.



Son Güncelleme: 17.11.2020 18:24
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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteSGK Borçları Yapılandırma
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