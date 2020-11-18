7256 sayılı torba yasa kapsamında Genel Sağlık Sigortası prim borçları yapılandırılacak

7256 Sayılı vergi yapılandırmasına ilişkin torba yasa 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. SGK Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının da yapılandırma kapsamında yer aldığı düzenlemeyle birlikte getirilen yapılandırmanın içeriği ise şu şekilde;

Ağustos 2020 ve öncesi olan GSS prim borçlarının gecikme zammı ve faizler silinecek.

Yapılandırmaya başvuru kişilerin anapara ödemeleri için son tarih 30 Nisan 2021 tarihi olarak belirlendi.

GSS borçlarının yapılandırması veya taksitlendirmesi için herhangi bir başvuru yapılmayacak.

Borçlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar istenilen şekilde taksitlerle ödenebilecek.

Ertelenen borçların ana para miktarları e-Devlet sisteminden görüntülenebilecek.

Gelir testi sonucu 60/C-1 yeşil kartlıların borçları silinecek

GSS kapsamında tescilli olan ve daha önce gelir testi yaptırmamış kişiler gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Gelir testinin sonucunda hanedeki kişi sayısına göre net asgari ücretin 3’te 1’inin altında geliri olanlar belirlenecek. Gelir testi başvuruları il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılacak.

7256 GSS prim borcu nasıl ödenir?

30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi istenen GSS prim borçları SGK Mosip Ödemeleri menüsünden ödenecek.

7256 GSS prim borcu ödenmezse ne olur?

Yasa ile birlikte 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi istenen GSS prim borçlarını ödemeyen kişilere yeniden faiz ve gecikme zammı uygulanacak.