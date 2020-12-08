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7256 sayılı SGK yapılandırma başvuruları başladı

SGK vergi yapılandırmasına ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. 7256 SGK yapılandırma başvuruları başladı. Vatandaşlar yapılandırma başvuruları hakkında detayları araştırıyor.

08 Aralık 2020 Salı 16:57
7256 sayılı SGK yapılandırma başvuruları başladı
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17 Kasım 2020 tarihinde 7256 sayılı SGK yapılandırmasına ilişkin yasa Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan yasayla SGK prim borcu olan olanların borçları yapılandırılacak. 31 Aralık 2020 tarihinde kadar sürecek olan yapılandırma başvuruları hakkında detaylar ortaya çıktı.

SGK 7256 yapılandırma başvuru formları

Vergi yapılandırmasına ilişkin tüm borçlar ve başvuru formları farklılık göstermektedir. Yapılandırma kapsamında olan borçlar şu şekilde;

  • Yapılandırma kapsamında 4a işveren SGK prim, işsizlik, damga vergisi, idari para cezası,
  • 4b bağkur prim borç yapılandırması,
  • İş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmekle yükümlü bulunulan borçlar için yapılandırma,
  • Fazla ve yersiz ödenen iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylık borçları.

Yapılandırma başvuruları direk olarak SGK Merkezleri üzerinden yapılabildiği gibi online olarak e-Devlet sistemi üzerinden de yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:57
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Anahtar Kelimeler:
SGKVergiAf
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