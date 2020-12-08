7256 Bağkur yapılandırma ödemesi ve ihya ödemesi nasıl yapılır? 7256 Bağkur yapılandırma ödeme işlemleri

Bağkur yapılandırma ile ilgili kanunun yeniden yapılandırılmasıyla 08/2020 tarihi öncesi ve sonrası olmak üzere borçların nasıl, ne zaman ve nereye yatırılacağı konusunda soru işaretleri oluşmaya başladı. Borçların ödemesinin taksitli veya nakit olarak nasıl yapılacağı aynı zamanda ihya ödemesinin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirme haberimizde yer alıyor.

7256 BAĞKUR YAPILANDIRMA ÖDEMELERİNİN YAPILMASI

İlgili yasa doğrultusunda Bağkur yapılandırması sonucunda borçların ödenmesi şu şekilde olacaktır:

Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile ödeme sisteminden veya

ATM’lerden veya,

Mobil ve intenet bankacılığı aracılığı ile veya,

SGK ile anlaşmalı olan bankalar ya da PTT’nin şubelerinden yapılabilmektedir.

7256 BAĞKUR YAPILANDIRMA ÖDEMESİ VE İHYA ÖDEMESİ

Yapılandırılan borçların 08/2020 tarihi öncesinde olan borçlar için SGK Ödeme-Bağkur Geçmiş Dönem-7256 Bağkur yapılandırma seçeneğinden, (bu işlemler sırasıyla yapılmaktadır)

Yapılandırma gereği ihya ödemesi için ise SGK Ödeme-Bağkur Geçmiş Dönem- 7256 Bağkur İhya Ödemesi seçeneklerinden yapılmaktadır. (İşlemler yine verilen sıraya uygun şekilde olmalıdır.)

Vatandaşlar ödemelerini T.C kimlik numaraları ile yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra ödeme yapılabilmesi için yapılan başvurunun SGK tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ödeme planı alınmış olması gerekiyor. Ödeme işlemleri ise şu şekilde gerçekleşiyor:

Yeni yapılandırılan borçları aynı zamanda SGK kredi kartı ile ödeme sisteminden ödeyebilirsiniz. Bu işlemi E-devlet uygulamasından T.C kimlik numaranız ve uygulama şifreniz ile giriş yapıp ardından SGK Kart ile Prim Ödeme seçeneğinden ödeyebilirsiniz.

7256 BAĞKUR YAPILANDIRMA BOZULDUĞU DURUMLAR

İlgili yasağı gereği yapılandırılan borçların düzenli şekilde ödenmesi gerekir. Ödeme yapılmazsa yapılandırma bozulur. Peşin ödeme şeklini seçtiyseniz size verilen son ödeme tarihine kadar ödemeyi gerçekleştirmediyseniz yapılandırmanız bozulacaktır.

Eğer ki 7256 bağkur yapılandırma sonucu ödemenizi yapmazsanız yapılandırma bozulacaktır.