İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde psikolojik problemleri olduğu söylenen bir kişi, karısını baltayla öldürdü. Gerçekleşen korkunç cinayetin ardından şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

13 Kasım 2020 Cuma 17:37
71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü
Takip Et:

Öğrenilen bilgilere göre sabah saatlerinde Yeni Kurudere Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlıkları olan ve bir süredir ilaç tedavisi gördüğü söylenen İ.Z. (71) ile eşi H.Z. (72)  evlerinin önünde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle  İ.Z., bir anda eşi H.Z.'nin kafasına balta ile vurdu. Bir anda kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kadın komşularının ihbarıyla olay yerin jandarma ve sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.72 yaşındaki H.Z. hayatını kaybederken olay yeri savcı tarafından incelendikten sonra kadının cesedi morga kaldırıldı.


Cinayet zanlısı koca İ.Z. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin karakolda verdiği ilk ifadede,  evde eş ile birlikte yaşadığını bazı ilaçlar kullandığını ve psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu söylerken eşi ile aralarında çıkan bir tartışma sonucunda eşinin öldürdüğünü itiraf etti.



Son Güncelleme: 13.11.2020 17:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Ankara'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Isparta'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Bartın'da yeni uygulama! Pozitif ve temaslı kişilere bileklik takılacak
Bartın'da yeni uygulama! Pozitif ve temaslı kişilere bileklik takılacak
Muğla'da bir astsubay önce kız arkadaşını sonra kendini öldürdü
Muğla'da bir astsubay önce kız arkadaşını sonra kendini öldürdü
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı

Popüler Haberler

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 2021 senesinde de satışlar yapılacak!
2020 Formula 1 Türkiye İstanbul Grand Prix sıralama turları izle
2020 ATA AÖF Vize Sınav Tarihleri
Akıncı dizisi ne zaman başlayacak? Akıncı dizisi konusu ve yayınlanacağı kanal
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Sol Yanım karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Kırmızı Oda dizisi Meliha'nın kızı Melek kimdir? Nilsu Yılmaz hakkında bilgiler
Vergi yapılandırması çıktı mı? SGK, KYK, trafik cezaları, banka borçları yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak? LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Doctor Who 13. sezon yayınlanacak mı?
Star Tv Yeni Bir Ev neden yok, bitti mi? Yeni Bir Ev neden final yaptı?
The New Pope dizisi ne zaman başlayacak? Blu TV The New Pope dizisi yayın tarihi ve konusu
Çukur Duygu kimdir? Gerçek adı nedir? Gizem Ergün hakkında bilgiler
A.P. Bio 3. sezon çekilecek mi? Dizi devam edecek mi?
Kardeş Çocukları yeni sezon ne zaman başlıyor? 2. sezon yayın tarihi belli oldu
Doya Doya moda yarışması başvuru formu ve başvuru şartları
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
FOX TV Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle!
İstanbul Park 8. viraj nedir?
Turksat 4A S Sport şifresiz nasıl izlenir? S Sport uydu frekans ayarları
Lewis Hamilton hangi takım pilotudur? Lewis Hamilton biyografisi
İbo Show ne zaman başlayacak? Star TV İbo Show ilk hafta konukları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.