71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü

Öğrenilen bilgilere göre sabah saatlerinde Yeni Kurudere Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlıkları olan ve bir süredir ilaç tedavisi gördüğü söylenen İ.Z. (71) ile eşi H.Z. (72) evlerinin önünde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle İ.Z., bir anda eşi H.Z.'nin kafasına balta ile vurdu. Bir anda kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kadın komşularının ihbarıyla olay yerin jandarma ve sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.72 yaşındaki H.Z. hayatını kaybederken olay yeri savcı tarafından incelendikten sonra kadının cesedi morga kaldırıldı.

Cinayet zanlısı koca İ.Z. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin karakolda verdiği ilk ifadede, evde eş ile birlikte yaşadığını bazı ilaçlar kullandığını ve psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu söylerken eşi ile aralarında çıkan bir tartışma sonucunda eşinin öldürdüğünü itiraf etti.

