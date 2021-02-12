70 köpek dağlık alanda ölüme terk edildi!

Ankara Kızılcahamam’da sokak hayvanlarına bakan Çiğdem Mavili, Çeltikçi civarında dağlık alana onu aşkın köpeğin ölüme terk edildiği bilgisinin ardından arkadaşları ile bölgeye harekete geçti. Mavili, boş arazide 60 tanesi yavru yaklaşık 70 köpek ile karşılaştı. Yavrulardan 7 tanesinin öldüğünü diğerlerininse açlık ve bakımsızlıktan dolayı ölmek üzere olduğu bildirildi.
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, "Gözleri görmeyen bir köpeği ölsün diye dağın başına atmışlar. Biz bu yüzden belediyeler ceza kapsamına alınsın diye haykırıyoruz. Bunun hesabını kim verecek? Hayvanlar dağın başında ölüme terk edilmiş" ifadelerine yer verdi.
Son Güncelleme: 12.02.2021 22:15