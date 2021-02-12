70 köpek dağlık alanda ölüme terk edildi!

Ankara Kızılcahamam’da sokak hayvanlarına bakan Çiğdem Mavili, Çeltikçi civarında dağlık alana onu aşkın köpeğin ölüme terk edildiği bilgisinin ardından arkadaşları ile bölgeye harekete geçti. Mavili, boş arazide 60 tanesi yavru yaklaşık 70 köpek ile karşılaştı. Yavrulardan 7 tanesinin öldüğünü diğerlerininse açlık ve bakımsızlıktan dolayı ölmek üzere olduğu bildirildi.

Hayvan severler, görmüş oldukları manzaranın karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Haberin verilmesinin sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Şubesi ekipleri de bölgede incelemeler yaptı. Ölen köpeklerse toprağa verildi. Diğerleriyse mama verilerek beslenmesinin ardından toplanarak hayvan bakım noktalarında tedavi altına alındı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, "Gözleri görmeyen bir köpeği ölsün diye dağın başına atmışlar. Biz bu yüzden belediyeler ceza kapsamına alınsın diye haykırıyoruz. Bunun hesabını kim verecek? Hayvanlar dağın başında ölüme terk edilmiş" ifadelerine yer verdi.