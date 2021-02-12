İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

70 köpek dağlık alanda ölüme terk edildi!

Ankara Kızılcahamam’da bakımsız kalan onu aşkın sokak köpeğinin, dağlık alana terk edilerek ölüme bırakıldıklarını söylendi. Köpeklerden 7 tanesinin öldüğünü belirleyen hayvanseverler, gözyaşlarına hakim olamadı.

12 Şubat 2021 Cuma 22:15
70 köpek dağlık alanda ölüme terk edildi!
Takip Et:

Ankara Kızılcahamam’da sokak hayvanlarına bakan Çiğdem Mavili, Çeltikçi civarında dağlık alana onu aşkın köpeğin ölüme terk edildiği bilgisinin ardından arkadaşları ile bölgeye harekete geçti. Mavili, boş arazide 60 tanesi yavru yaklaşık 70 köpek ile karşılaştı. Yavrulardan 7 tanesinin öldüğünü diğerlerininse açlık ve bakımsızlıktan dolayı ölmek üzere olduğu bildirildi.

Hayvan severler, görmüş oldukları manzaranın karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Haberin verilmesinin sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Şubesi ekipleri de bölgede incelemeler yaptı. Ölen köpeklerse toprağa verildi. Diğerleriyse mama verilerek beslenmesinin ardından toplanarak hayvan bakım noktalarında tedavi altına alındı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, "Gözleri görmeyen bir köpeği ölsün diye dağın başına atmışlar. Biz bu yüzden belediyeler ceza kapsamına alınsın diye haykırıyoruz. Bunun hesabını kim verecek? Hayvanlar dağın başında ölüme terk edilmiş" ifadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 22:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KöpekAnkaraHayvan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'daki fırtına çatıyı uçurdu: 2 araç hasar gördü!
Trabzon'daki fırtına çatıyı uçurdu: 2 araç hasar gördü!
İstanbul Esenyurt'ta çıkan silahlı kavga sonucunda polis memuru yaralandı!
İstanbul Esenyurt'ta çıkan silahlı kavga sonucunda polis memuru yaralandı!
Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı! Bilanço 1 ölü, 2 yaralı
Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı! Bilanço 1 ölü, 2 yaralı
Trabzon'da karı koca evlerinde ölü olarak bulundu!
Trabzon'da karı koca evlerinde ölü olarak bulundu!
Adana'da elektrik direğine çarpan araçtaki: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Adana'da elektrik direğine çarpan araçtaki: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Konya'da uyuşturucu operasyonu: Afganisyan uyruklu 1 kişi tutuklandı!
Konya'da uyuşturucu operasyonu: Afganisyan uyruklu 1 kişi tutuklandı!

Popüler Haberler

Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Hamilelikte mide bulantıları ne kadar süre sonra başlar? Gebelikte mide bulantısı neden olur?
Aydın Pehlivan kimdir? Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Netflix ile La Casa De Papel 5.yeni sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu? Gözler efsane dizi için Netflix'de
Günlük burç yorumları 12 Eylül 2019 Perşembe - Astrolojik yıldız falınız günlük yaşantınız için neler söylüyor?
Ev hanımlarına fabrikaların sağladığı iş imkanları nelerdir? Evden nasıl para kazanılır?
Rüyada yılan görmek ne demektir? Rüyada yılan görmenin tabiri ve anlamı
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge kullanıcı yorumları
Ptt cumartesi kargo gönderiyor mu, kargo getiriyor mu?
Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Kamu ve özel bankaların konut kredisi hesaplama, faiz oranları
Rüyada tekneye binmek ne demektir? tekneye bindiğini görme rüyasının tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.