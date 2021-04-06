70 bin lira alacak 2 cana sebep oldu! Katil zanlısı yakalandı

Samsun’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Işınsu Sokak'ta dün öğle saatlerinde dolmuş şoförlüğü yapan 54 yaşındaki Dursun A. adlı kişinin alacak-verecek meselesi sebebiyle silahlı saldırısına uğrayan 53 yaşındaki Mevlüt Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, vurulanlardan diğeri 61 yaşındaki Ümmet Ceylan ise ağır yaralandı. Hastaneye götürülen yaralılardan Ümmet Ceylan götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Dursun A götürüldüğü karakolda polisler tarafından alınan sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede Dursun A., Mevlüt Ceylan ile arkadaş olduklarını ve birbirlerine borç para alıp verdiklerini belirtirken kendisinden 1 ay önce borç 70 bin TL aldığını 1 ay sonra ödeyeceğini ancak aradan aylar geçmesine rağmen parasını ödemediğini anlattı. Konuşmak için kendisiyle buluştuğunu ancak konuşmanın bir süre sonra tartışmaya döndüğünü tartışma sonucunda silahıyla Mevlit Ceylan’ı ve Ümmet Ceylan'ı vurduğunu anlatırken Ümmet Ceylan’ı vurmak istemediğinin kaza ile vurduğunu anlattı.

Savcı tarafından mahkemeye sevk edilen Dursun A. çıkarıldığı mahkeme tarafından 2 kişiyi kasten öldürmek suçundan tutuklandı.

