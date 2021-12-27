7 yıllık eşini vuran koca, aynı silahla kendi kafasına sıktı!

Korkunç olay Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Yeşilyurt mahallesinde akşam saat 09.00 sularında yaşanan olayda iddialara göre dolmuş şoförü olarak çalışan Yunus Emre Uyaner, 7 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Melike Yağmur Uyaner ile tartışmaya başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında evdeki silahı eline alan Yunus Emre Uyaner, silahı eşinin başına dayadı ve tetiği çekti. Eşi kanlar içinde yere yığılırken Uyaner, bu kez silahı kendi başına dayayarak intihara kalkıştı.

Evden gelen silah seslerini duyan komşular durumu hemen 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdiler. Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, çiftin ağır yaralandığını belirlediler ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulanslara alarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Durumları ağır olan Uyaner çifti, ameliyata alındı.

Diğer taraftan polis olayla ilgili bir soruşturma başlatırken, 3 çocuğun olay sırasında evde olduklarını belirledi.