7 Uyuyanlar hikayesi nedir? 7 Uyurlar nerededir?

7 Uyurlar hikayesi putlara yapmayı reddeden 7 gencin hikayesi olarak birçok farklı medeniyet boyunca anlatılmıştır. Mersin’in Tarsus ilçesinde yer alan bir mağarada gerçekleşen olay halen birçok kişi tarafından merak edilerek intenet üzerinde araştırılmaktadır.

7 Uyurlar Hikayesi

Hikayeler pek çok din ve toplumda farklı biçimlerde anlatılsa bile genel olarak aynı temeller üzerinden devam etmektedir. İçinde bulundukları toplumdan kaçmakta olan 7 kişiden oluşan bir grup insan bir mağarada yüzyıllar boyunca uyumuştur. Ashab-ı Kehf olarak Kehf Suresi’nde yer alan 7 Uyurlar halen merakla araştırılan hikayelerden biri olarak görülüyor.

7 Uyurlar nerededir?

7 Uyurlar Mağarası, Mersin’in Tarsuz ilçesinde yer alan Dedeler Köyü’ne oldukça yakın bir noktada yer almaktadır.

Hristiyanlıkta Ashab-ı Keyf

Ashab-ı Keyf hikayelerinin en eski kaynağı kimilerine göre Hindistan’da yer alan Mahabharata Destanı olarak öne sürülüyor. Ancak bu hikayenin Hristiyanlık’tan yayıldığı konusunda pek çok tarihçi fikirlerini belirtiyorlar.

Selçuk-Efes mağarasında geçen hikayeye bakıldığında Decius döneminde 7 uyurların isimleri Maximilian, Lamblicus, Marinian, John, Dionysius, Exacustodianus ve Antonius olan 7 genç, putperestlerin zorladığı uygulamalardan ötürü kurban edilmek zorunda kalmışlardır. 7 genç bu durumu kabul etmeyerek putperestlerin ellerinden kaçarak bir mağaraya sığınmışlardır. Mağaraya girmekle zaman kaybetmek istemeyen putperest askerleri ise mağaranın ağzını kapatarak 7 genci içeriye hapsetmişlerdir.

Aradan 200 küsür senenin geçmesi sonrasında Lamblicus mağaranın ağzını açarak şehre gitmiştir. Her şeyin eskiye göre çok farklı olduğunu gören Lamblicus, alışveriş sırasında eski paranın da geçerliliğini yitirdiğini ve insanların artık İsa’ya inandığını görmüştür. Hemen bu durumu baş piskoposa anlatır ve böyle bir mucize olduğuna inanamazlar.

Ortodoks ve Katolik kiliselerinde anlatılan bu hikayenin Protestanlığın yükselmesi ile beraber değerini kaybettiği ve yalnızca bir hikaye olarak kaldığı söyleniyor.

Hikayenin Ürdün kısmında ise, Batlamyuslar döneminde Filadelfiya olarak isimlendirilen ve şu anda Ürdün sınırları içinde yer alan Amman’da, 7 kişilik bir grubun putperest krala isyan ederek kaçtıkları, mağaraya kaçmaları sonrasında askerlerin mağaranın ağzına duvar ördüğü anlatılır. Rivayete göre bu 7 gencin isyan etme nedeni İbrahim, Musa ve İsa’nın dinine inanmak istemeleri olduğu söylenmektedir. Aradan 300 yıl geçmesine rağmen bu zaman 7 gence sadece 1 gece gibi gelmiştir. Dışarıya çıktıktan sonra alışveriş yaparken esnaflar verdikleri paranın hazine olduğunu düşünerek askerlere haber gönderir. 7 gencin yaşadıkları olay ise başta kimse tarafından kabul görmese de sonraları hikaye olarak dilden dile anlatılır.

İslam’da Ashab-ı Keyf kıssası

7 Uyurlar efsanesi Kur’an-ı Kerim’de Kehf Suresi’nde yer almaktadır. Olayın gerçekliği ile ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmeyen Kur’an’da bir rivayet olarak Afşin kentinde yaşayan Yemlia, Mekselina, Mislina, Menuş, Debenuş ve Şazenuş isimli 6 kişi putperestliği bırakarak din değiştirmişlerdir. Fakat bölgenin hükümdarı bunu kabul etmez de 6 genci putperest yapmak ister. Hükümdardan kaçan gençler ibadet etmek için bir dağ yoluna girerler. Burada Kefeştetayyuş isimli çoban ve onun köpeği Kıtmir de onlara katılır ve 7 Uyurları meydana getirirler. Dağa ulaşmaları sonrasında bir mağaraya girerler ve burada dua ederler. Bu sırada hükümdarın askerleri gelir ve mağaranın girişini kapatarak gençleri ölmeye terk ederler. 300 ile 309 sene arasında derin bir uykuya dalan 7 genç sanki 1 gece uyumuş gibi hissederler. Yemliha uyandıklarına şehre gider ancak bir şeylerin ters gittiğini anlamıştır. O zamanın hükümdarı ile tanıştıktan sonra başlarına gelenleri anlatır ve sonrasında uykusunu alamadığını, tekrar uyumak istediğini söyler ve uyur. Bu durumun mucize olduğuna inanan insanlar daha sonra mağaranın önüne bir mescid yaptırmışlardır.

Türkiye’de Afşin, Selçuk, Lice ve Tarsus’ta yer alan mağaralar arasında en çok ziyaret edileni Tarsus’ta yer alan Ashab-ı Keyf mağarasıdır. Diğer yandan Adana’da da Yedi Kardeşler isminde bir türbe bulunmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de Kehf Suresi’nin 17. Ayetinde 7 Uyurlarla ilgili ifadeler yer almaktadır. Burada “Resulüm! Orada bulunsaydın güneşi görürdün: Doğduğu zaman mağaraların sağına meyleder, batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçerdi. Böylece onlar güneş ışığından rahatsız olmadan mağaranın bir köşesinde uyurlardı” denmiştir.