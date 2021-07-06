7 Temmuz 2021 Çarşamba günlük burç yorumları

Pek çok kişi önemli imzalar atarken veya günlük işlerini planlarken astrolojiden yararlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda merkür retrosu ve satün açıları yorucu bir sürece sebep oldu. Son olarak her yıl bir kere olan Sirius yıldızı ile Güneş kavuşumu gerçekleşti.Astrolojik anlamda özel bir gün olarak bilinen ve nadiren gerçekleşen Sirius kavuşumu kaderi çizen bir gün olarak kabul edilir. 7 Temmuz itibarıyla artık daha iyi bir sürece geçiş yapıldı. Peki 7 Temmuz 2021 günü gökyüzü bizlere neler söyleyecek? 7 Temmuz 2021 günü günlük burç yorumlarını merak edenler için 12 burcu detaylı olarak anlattık. İşte 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü günlük yorumlar...

Koç Burcu

7 Temmuz 2021 günü Koç burçlarını sakin bir gün bekliyor. Koç burçları yaşadıkları uzun zamandır yaşadığı sorunları bugün itibarıyla çözebilecek. Arkadaşları veya partnerleri ile olan sorunları çözmek için çevrenizdekiler de destek olacak.

Boğa Burcu

Bu hafta 7 Temmuz’da Boğa burcunu oldukça pozitif bir gün bekliyor. Boğalar hem maddi hem de manevi anlamda yakınlarından beklediği desteği görecek. Boğalar maddi sıkıntılarla endişe etse de sorunlarına kısa sürede çözüm bulacak.

İkizler Burcu

7 Temmuz İkizler için oldukça kararsız bir gün. Kendinizi gün boyu tatil ve bütçe planlamaları yaparken bulabilirsiniz. Diğer günlere nazaran daha şanslı bir gün sizi bekliyor.

Yengeç Burcu

Bugün Yengeç burçları için huzur dolu bir gün. Bugünü ailesiyle ve yakın arkadaşlarıyla geçirmek isteyen Yengeç burçları akşam saatlerinde tatsız bir haber alsa da gün içinde mutlulukla dolu olacak.

Aslan Burcu

Aslan burçları, bir süredir terfi haberi bekliyor. Kaderi çizen kavuşumun ardından Aslan burçlarının yöneticisi olan Güneş, onlar için güzel fırsatlar sunuyor. Kariyer hayatlarında istediği terfiyi, anlaşmaları ve büyük başarıları elde edebilecek.

Başak Burcu

Terazi Burcu

Başak burçları bugün iç dünyalarını ortaya koyabilecek. Partneri ile yaşadığı durumlar karşısında hissettiklerini ve içinde geçenleri dilediği gibi söyleme imkanı bulan Başak burçları, ilişkilerinde güzel bir döneme geçiş yapacak.

Çevrenizdeki insanlarla ufak sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Bu durumu düzeltmek için hemen harekete geçeceğiniz ve pozitif davranışlar sergileyeceğiniz bir gün olabilir.

Akrep Burcu

Akrep burçları kurmayı planladığı işler için bugün önemli bir adım atabilir. Ancak Akrepler bugün bazı teknik sorunlarla karşılaşabilir. Bugün Akrep burçları harekete geçmek için bir süre daha planlarını erteleyebilir.

Yay Burcu

Bu hafta Yay burçlarını oldukça güzel bir hafta bekliyor. 7 Temmuz 2021 günü Yay burçları pek çok şeye yetişmek zorunda kalacak. Yay burçları zor bir gün geçirmiş olsa da pozitif bakmaları gereken bir gün olacak.

Oğlak Burcu

Oğlaklar bugünü aile ve çocukları ile geçirecek. Oğlak burçları için oldukça huzurlu ve keyifli bir gün olacak.

Kova Burcu

Kova burçları kendini daha iyi hissetmek ve kendini geliştirmek için yeni yerleri keşfetmeye çıkacak. Kova burçları eğlenceli ve keyifli bir gün geçirecek.

Balık Burcu

Balıklar iş nedeniyle uzun zamandır vakit ayıramadığını ailesiyle bugün keyifli saatler geçirecek. Balık burçları bugünü oldukça eğlenceli geçirecek.