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7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajları

7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası, 7 Nisan ise Dünya Sağlık Günü olarak bilinir. Bu özel günde sevdiklerine mesaj atmak ve Dünya Sağlık Günü’nü kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Dünya Sağlık Günü ile ilgili mesajlar araştırıyor. Biz de bu haberimizde hem Sağlık Günü’nün tarihçesine hem de Sağlık Günü’nde atılacak mesajlara yer verdik. İşte detaylar...

06 Nisan 2021 Salı 22:05
7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajları
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Birleşmiş Milletler 7-13 Nisan tarihlerini Dünya Sağlık Haftası olarak ilan etmiştir ve dünyanın dört bir yanında bu hafta, Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanır. 7 Nisan ise Dünya Sağlık Günü olarak bilinir. Peki, Dünya Sağlık Günü nedir, tarihçesi nasıldır? Dünya Sağlık Günü’nde nasıl mesajlar atılır? İşte tüm detaylar...

Dünya Sağlık Günü nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün anayasasında yürürlüğe giren 7 Nisan tarihi, Dünya Sağlık Günü olarak tanımlanmıştır ve bu özel günde Dünya Sağlık Günü kutlanır.

Dünya Sağlık Günü’nün tarihçesi nedir?

DSÖ tarafından 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin imzasıyla çalışmalara başlandı ve bir komisyon kurularak bu çalışmalar yürütüldü. 7 Nisan 1948 tarihinde ise çalışmalarını yürüten  komisyon çalışmalarını tamamlandı ve 26 ülkenin imzasıyla, Dünya Sağlık Günü ilan edildi.

Dünya Sağlık Günü’nde hangi mesajlar atılır?

Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği bir haktır. Sağlığımızın kıymetini bilelim, toplumun sağlığı bireylerin sağlıklı olmasıyla mümkündür. Sağlığımızın daim olmasını temenni ediyor, hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Yaşamı sevin, sağlığınıza dikkat edin. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Sağlıklı bir bünye, sahip olduğumuz en önemli zenginliktir. Sağlığımızı korumanın önemini hatırlatarak tüm sağlık sektörü çalışanlarının Dünya Sağlık Günü’nü kutlarız.

Sağlık olmadan mutluluk yaşanmaz. Herkes için önce sağlıklı sonrasında mutlu bir yaşam diliyorum. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Her yaşta herkese sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Daha sağlıklı bir gelecek, daha sağlıklı bir toplum! Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Günlük tempo içerisinde sağlıklı yaşam ritüellerini uygulamak ne kadar zor görünse de alışkanlıklarınızı değiştirerek siz de sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilirsiniz. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde "herkes için sağlık" ilkesiyle, özveriyle görevlerini icra eden tüm sağlık çalışanlarının #DünyaSağlıkGünü’nü kutluyoruz.

Sağlık en temel hakkımız, tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve eşit sağlık hizmetne her zaman ulaşabilmesi temennimle, "Dünya Sağlık Gününü" kutlar, herkese sağlıklı bir yaşam dilerim.

En iyi sağlık doğadan gelir. Doğadan gelen huzuru, sakinliği, yeniden doğuşu hissedin. Doğaya bir adım atın. 7 Nisan Dünya Sağlık Gününüz kutlu olsun.

Siz de sevdiklerinizin ve sağlık çalışanlarının, Dünya Sağlık Günü’nü kutlamak istiyorsanız, bu mesajları kullanabilirsiniz. Özellikle pandemi döneminde bizler için çaba sarf eden sağlık çalışanlarını, yukarıda yer alan mesajlarla mutlu edebilir, onlara şükranlarınızı sunabilirsiniz.



Son Güncelleme: 06.04.2021 22:05
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Anahtar Kelimeler:
SağlıkDünya Sağlık Günü
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