İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

7 Melek sinema filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

7 Melek sinema filminin konusu 15 Temmuz gecesinde Özel Harekat kadın polislerin başından geçen gerçek hikayeleri anlatacak. Dizi şimdiden merak kaynağı olmuş vaziyette, oyuncu kadrosu ve konusu hakkındaki detaylı bilgileri haberimizden bulabilirsiniz.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:16
7 Melek sinema filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Takip Et:

7 MELEK ADLI FİLMİN YAYIN TARİHİ VE KONUSU

Yönetmenlik sektöründe adını duyurmayı başaran Murat Onbul’ un yönetmenlik koltuğunda oturduğu 7 Melek adlı filmin senaristliğini Ahmet Karadoğaz ile Nurgül Bayram üstlenmektedir. Ankara’ nın Gölbaşı ilçesinde bulunan eski Özel Harekat şubesi geçtiğimiz yıllarda bombalanmıştır ve 7 Melek filmi 6 Kasım tarihi ile çekimlerini eski Özel Harekat şubesinde başlatacak.

 

7 MELEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR

15 Temmuz darbe gecesinde, 7 Özel Harekat kadın polislerin başına gelmiş olayları farklı bir şekilde anlacaktır. 7 Melek filminin konusu ise gerçek hayatta yaşanmış olan olaylara dayanmaktadır.

 

7 MELEK FİLMİNİN OYUNCULARI

Burcu Kıratlı,

Pelin Uluksar,

Tuğba Türk,

Elif Buse Doğan,

Yasemin Öztürk,

Ferdal Işık.

 

Burcu Kıratlı Kimdir

23 Temmuz 1989 senesinde dünyaya gelmiştir ve kendisi 2020 itibari ile 31 yaşındadır. Burcu Kıratlı Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim almış ve bölümünü başarı ile bitirmiştir. Ardından ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitimler almıştır. 2018 senesinde ise ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile dünya evine girmiştir.

Burcu Kıratlı’ nın en çok ön plana çıktığı dizi ise Aşk ve Mavi olmuş, canlandırdığı Mavi karakteri ile sergilediği performans çoğu izleyici tarafından taktir edilmiştir. Daha öncesinde Diriliş Ertuğrul adlı dizide Gökçe karakteri ile karşımıza gelmiştir. 49 kilogram ve 1. 67 metra santimetre uzunluğundadır.

 

Öznur Serçeler

1987 senesinde Kayseri’ de dünyaya gelmiştir. Oyuncunun en etkileyici performansı ise Erkenci Kuş adlı dizide canlandırdığı Lale karakteri ile olmuş ve bu rolle çoğu izleyicinin aklına kazınmıştır. Son dönemlerde ise Dolunay adlı dizide canladırdığı Fatoş karakteri ile gündeme gelse de Hayat Devam Ediyor adlı dizide yer almıştır.

Bilkent Üniversitesinden mezun olmuş olan Öznur Serçeler, Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizi ile kariyerinde büyük adımlar atmıştır. Güzel oyuncunun Yiğit Güven ile ilişkisi vardır.

 

Pelin Uluksar

Oyuncunun son olarak ekranlara geldiği dizi Şahmeran olmuştur. Oyuncunun en beğenilen performansı ise Vuslat adlı dizide canlandırdığı Nehir adlı karakter ile olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini ise Bir Deli Rüzgar adlı dizide canlandırdığı Rangin adlı karakter ile kazanmıştır.


19 Nisan 1994 senesinde gözlerini İstanbul’ da açan oyuncu, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim hayatını başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Ardından ise Müjdat Gezen Sanat Merkezinde sahne alan oyuncu performanslarını daha iyiye doğru yöneltmiştir. Pelin Uluksar’ ın kariyerinde büyük adımlar attığı dizi ise No 309’ dur. Kendisi 53 kilogramdır ve 1,71 santimetre uzunluğundadır. Bilinen bir ilişkisi ise bulunmamaktadır.

 

Tuğba Melis Türk

2020 senesinde Survivor’ da sergilediği performans ile beğenilen Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 senesinde Bulgaristan’ da dünyaya gelmiştir ve kendisi 2020 itibari ile 30 yaşındadır. Best Model of Turkey yarışmasında 2011 senesinin birincisi olmuştur.

Survivor’ a katılmadan önce ise Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizide 35. Bölümde Nil karakteri ile izleyicinin karşısına çıkmıştır. Muhteşem Yüzyıl: Kösem adlı dizide ise Katarina karakteri ile etkileyici bir performans sergilemiştir.

 

Elif Buse Doğan

1993 senesinde Kocaeli’nde dünyaya gelmiştir ve kendisi 2020 itibari ile 27 yaşındadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında müzik eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan Elif Buse Doğan ünlü bir şarkıcıdır ve milyonlarca kişinin hayranlarını kazanmıştır.

Güzel şarkıcı dizi dünyasından da ayrı kalmamıştır. Sanata ayrı bir yeteneği olan Elif Buse Doğan,  Aşk Laftan Anlamaz(2016), Hayat Bazen Tatlıdır(2017), Çukur(2018) dizisinde Hale karakteri ile ve Darısı Başımıza(2018) adlı dizide canlandırdığı öykü karakteri  ile izleyicinin karşısına çıkmıştır

 

Yasemin Öztürk

Tecrübeli oyuncu 25 Şubat 1974 senesinde dünyaya Ankara’ da gözlerini açmıştır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden başarılı bir şekilde mezun olan oyuncu daha sonrasında ilk oyunculuk tecrübesini Bizim Sokak(1999) adlı dizi ile yaşamıştır.

Birçok yapımda oyunculuk performansı sergileyen Yasemin Öztürk’ ün yer aldığı ünlü diziler ise; Kurtlar Vadisi(2003-2005), Bir İstanbul Masalı(2003), Ezo Gelin(2006), Binbir Gece(2008), Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi(2011), Kurtlar Vadisi Pusu(2014).

 

Ferda Işıl

Ferda Işıl, 4 Ağustos 1946 yılında dünyaya gelmiştir ve 2020 senesi itibari ile 74 yaşındadır. Tecrübeli oyuncu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun olmuştur ve daha sonrasında sanat dünyasına giriş yapmıştır.

Oyuncunun yer aldığı bilinen yapımlar ise; 

*Sakarya Fırat(2009) adlı dizide Melike Babaanne karakterine hayat vermiştir,

*Kurt Kanunu(2012) adlı dizide bulunmuştur,

*Eski Hikaye(2013) adlı yapımda Asiye karakterine hayat vermiştir,

*Paşa Gönül(2014) adlı dizide yer almıştır,

*Kurtlar Vadisi Pusu(2015) adlı sevilen dizide oyunculuk sergilemiştir.



Son Güncelleme: 09.11.2020 00:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
7 Melek Filmi15 Temmuz Filmi OyuncularıKadın özel Harekat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burdur'da feci trafik kazası! 2'si kardeş 3 ölü, 2 yaralı
Burdur'da feci trafik kazası! 2'si kardeş 3 ölü, 2 yaralı
Traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti
Traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti
Enez'de batan tekneden kaybolan 1 kişi kurtarıldı
Enez'de batan tekneden kaybolan 1 kişi kurtarıldı
Adıyaman'da ölü sanılan genç alkollü çıktı
Adıyaman'da ölü sanılan genç alkollü çıktı
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem!
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem!
Sokakta çıkan çatışmaya bakmak için çıktığı evinin balkonunda öldü
Sokakta çıkan çatışmaya bakmak için çıktığı evinin balkonunda öldü

Popüler Haberler

7 Melek sinema filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Alışveriş kredisi nasıl ödenir? 2020 alışveriş kredisi ile ödeme
Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir? 2020
Altın ne kadar oldu? 9 Kasım 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 9 Kasım 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 9 Kasım 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 9 Kasım 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Kasım 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 9 Kasım 2020 Pazartesi
Ramazan ayı Turkcell Vodafone ve Türk Telekom ücretsiz internet nasıl yapılır?
Gürcistan sınır kapısı kapalı mı? Sar Sınır kapısı ne zaman açılacak?
Evde kına paketleme işi nedir? Nasıl yapılır? Ne kadar ek kazanç getirir?
İşsizlik maaşına kredi çekilebilir mi?
Fed fail kararı ne zaman açıklanacak? 2019 yılı Fed toplantı tarihleri
Kuveyt Türk Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası ve İletişim
Tik Tok Hediye Puanı nedir? Hediye puanlar nakde nasıl çevrilir?
Spider-Man 3 ne zaman vizyona girecek?
HGS nedir? HGS nerelerden alınır? HGS'ye en az ne kadar yükleme yapılmalıdır?
İsmail Küçükkaya ne zaman ekranlara dönecek?
Asgari geçim indirimi neye göre verilir? 2020 Agi kaç yaş çocuğa kadar verilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.