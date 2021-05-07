7 Mayıs Cuma 2021 Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi?

Ramazan ayının gelmesi ile beraber 30 gün oruç tutanlar ibadetlerini namaz kılarak da taçlandırıyor. 2021 yılında ramazan ayının ilk günü 13 Nisan Salı günü oruçlar tutulmaya başladı. 1. Gecesi de 12 Nisan’ın 13 Nisan’a bağlayan gece olarak bilinir. 30 Gün süren bu mübarek ay takvimi haberimizde.

Bugün Ramazan ayının kaçı?

2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 30 günü ve tarihi aşağıdaki gibidir:

Ramazan Ayı 1. günü : 13 Nisan Salı

Ramazan Ayı 2. günü : 14 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 3. günü : 15 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 4. günü : 16 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 5. günü : 17 Nisan Cumartesi

Ramazan Ayı 6. günü : 18 Nisan Pazar

Ramazan Ayı 7. günü : 19 Nisan Pazartesi

Ramazan Ayı 8. günü : 20 Nisan Salı

Ramazan Ayı 9. günü : 21 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 10. günü : 22 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 11. günü : 23 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 12. günü : 24 Nisan Cumartesi

Ramazan Ayı 13. günü : 25 Nisan Pazar

Ramazan Ayı 14. günü : 26 Nisan Pazartesi

Ramazan Ayı 15. günü : 27 Nisan Salı

Ramazan Ayı 16. günü : 28 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 17. günü : 29 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 18. günü : 30 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 19. günü : 1 Mayıs Cumartesi

Ramazan Ayı 20. günü : 2 Mayıs Pazar

Ramazan Ayı 21. günü : 3 Mayıs Pazartesi

Ramazan Ayı 22. günü : 4 Mayıs Salı

Ramazan Ayı 23. günü : 5 Mayıs Çarşamba

Ramazan Ayı 24. günü : 6 Mayıs Perşembe

Ramazan Ayı 25. günü : 7 Mayıs Cuma

Ramazan Ayı 26. günü : 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Ayı 27. günü : 9 Mayıs Pazar

Ramazan Ayı 28. günü : 10 Mayıs Pazartesi

Ramazan Ayı 29. günü : 11 Mayıs Salı

Ramazan Ayı 30. günü : 12 Mayıs Çarşamba

7 Mayıs 2021 tarihi ramazan ayının 25.günüdür. 7 Mayıs Cuma gününü 8 Mayıs Cumartesi’ye bağlayan gece ise Ramazan aynın 26. Gecesidir.

Her şehir için imsak ve iftar saatleri belirlenerek oruçlar tutulur. İmsak vaktinden akşam ezanına kadar olan süreçte ibadet yerine getirilir.

2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 30 gecesi ve tarihi aşağıdaki gibidir: