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7 Mayıs Cuma 2021 Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi?

11 ayın sultanı olarak anılan Ramazan ayı heyecanla her yıl beklenir. 2021 Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı. 1 aylık süren bu mübarek ay 7 Mayıs Ramazanın kaçıncı günü olduğu herkes tarafından merak edildi. Ramazan aynın her gününü gösteren takvim hakkında merak edilenler haberimizde

07 Mayıs 2021 Cuma 19:40
7 Mayıs Cuma 2021 Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi?
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Ramazan ayının gelmesi ile beraber 30 gün oruç tutanlar ibadetlerini namaz kılarak da taçlandırıyor. 2021 yılında ramazan ayının ilk günü 13 Nisan Salı günü oruçlar tutulmaya başladı. 1. Gecesi de 12 Nisan’ın 13 Nisan’a bağlayan gece olarak bilinir. 30 Gün süren bu mübarek ay takvimi haberimizde.

Bugün Ramazan ayının kaçı?               

7 Mayıs 2021 tarihi ramazan ayının 25.günüdür. 7 Mayıs Cuma gününü 8 Mayıs Cumartesi’ye bağlayan gece ise Ramazan aynın 26. Gecesidir.

2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 30 günü ve tarihi aşağıdaki gibidir:

  • Ramazan Ayı 1. günü : 13 Nisan Salı
  • Ramazan Ayı 2. günü : 14 Nisan Çarşamba
  • Ramazan Ayı 3. günü : 15 Nisan Perşembe
  • Ramazan Ayı 4. günü : 16 Nisan Cuma
  • Ramazan Ayı 5. günü : 17 Nisan Cumartesi
  • Ramazan Ayı 6. günü : 18 Nisan Pazar
  • Ramazan Ayı 7. günü : 19 Nisan Pazartesi
  • Ramazan Ayı 8. günü : 20 Nisan Salı
  • Ramazan Ayı 9. günü : 21 Nisan Çarşamba
  • Ramazan Ayı 10. günü : 22 Nisan Perşembe
  • Ramazan Ayı 11. günü : 23 Nisan Cuma
  • Ramazan Ayı 12. günü : 24 Nisan Cumartesi
  • Ramazan Ayı 13. günü : 25 Nisan Pazar
  • Ramazan Ayı 14. günü : 26 Nisan Pazartesi
  • Ramazan Ayı 15. günü : 27 Nisan Salı
  • Ramazan Ayı 16. günü : 28 Nisan Çarşamba
  • Ramazan Ayı 17. günü : 29 Nisan Perşembe
  • Ramazan Ayı 18. günü : 30 Nisan Cuma
  • Ramazan Ayı 19. günü : 1 Mayıs Cumartesi
  • Ramazan Ayı 20. günü : 2 Mayıs Pazar
  • Ramazan Ayı 21. günü : 3 Mayıs Pazartesi
  • Ramazan Ayı 22. günü : 4 Mayıs Salı
  • Ramazan Ayı 23. günü : 5 Mayıs Çarşamba
  • Ramazan Ayı 24. günü : 6 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Ayı 25. günü : 7 Mayıs Cuma
  • Ramazan Ayı 26. günü : 8 Mayıs Cumartesi
  • Ramazan Ayı 27. günü : 9 Mayıs Pazar
  • Ramazan Ayı 28. günü : 10 Mayıs Pazartesi
  • Ramazan Ayı 29. günü : 11 Mayıs Salı
  • Ramazan Ayı 30. günü : 12 Mayıs Çarşamba

Her şehir için imsak ve iftar saatleri belirlenerek oruçlar tutulur. İmsak vaktinden akşam ezanına kadar olan süreçte ibadet yerine getirilir.

2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 30 gecesi ve tarihi aşağıdaki gibidir:

  • Ramazan Ayı 1. gecesi : 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 2. gecesi : 13 Nisan Salı'yı 14 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 3. gecesi : 14 Nisan Çarşamba'yı 15 Nisan Perşembe'yi bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 4. gecesi : 15 Nisan Perşembe'yi 16 Nisan Cuma'yı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 5. gecesi : 16 Nisan Cuma'yı 17 Nisan Cumartesi'yi bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 6. gecesi : 17 Nisan Cumartesi'yi 18 Nisan Pazar'ı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 7. gecesi : 18 Nisan Pazar'ı 19 Nisan Pazartesi'yi bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 8. gecesi : 19 Nisan Pazartesi'yi 20 Nisan Salı'yı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 9. gecesi : 20 Nisan Salı'yı 21 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 10. gecesi : 21 Nisan Çarşamba'yı 22 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 11. gecesi : 22 Nisan Perşembe'yi 23 Nisan Cuma'yı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 12. gecesi : 23 Nisan Cuma'yı 24 Nisan Cumartesi'yi bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 13. gecesi : 24 Nisan Cumartesi'yi 25 Nisan Pazar'ı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 14. gecesi : 25 Nisan Pazar'ı 26 Nisan Pazartesi'yi bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 15. gecesi : 26 Nisan Pazartesi'yi 27 Nisan Salı'yı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 16. gecesi : 27 Nisan Salı'yı 28 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 17. gecesi : 28 Nisan Çarşamba'yı 29 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 18. gecesi : 29 Nisan Perşembe'yi 30 Nisan Cuma'ya bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 19. gecesi : 30 Nisan Cuma'yı 1 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 20. gecesi : 1 Mayıs Cumartesi'yi 2 Mayıs Pazar'a bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 21. gecesi : 2 Mayıs Pazar'ı 3 Mayıs Pazartesi'ye bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 22. gecesi : 3 Mayıs Pazartesi'yi 4 Mayıs Salı'ya bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 23. gecesi : 4 Mayıs Salı'yı 5 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 24. gecesi : 5 Mayıs Çarşamba'yı 6 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 25. gecesi : 6 Mayıs Perşembe'yi 7 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 26. gecesi : 7 Mayıs Cuma'yı 8 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 27. gecesi : 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 28. gecesi : 9 Mayıs Pazar'ı 10 Mayıs Pazartesi'ye bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 29. gecesi : 10 Mayıs Pazartesi'yi 11 Mayıs Salı'ya bağlayan gece
  • Ramazan Ayı 30. gecesi : 11 Mayıs Salı'yı 12 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece



Son Güncelleme: 07.05.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
RamazanOruç
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