İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

7 kişiyi öldüren seri katil yakalandı

Geçtiğimiz yıl Kırşehir'de 2 ve 2008 yılında da Mersin'de 5 kişiyi öldüren 27 yaşındaki zanlı özel harekat polislerince düzenlenen operasyonda yakayı ele verdi.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:16
7 kişiyi öldüren seri katil yakalandı
Takip Et:

Geçtiğimiz yıl Kırşehir'de 2 ve 2008 yılında da Mersin'de 5 kişiyi öldüren 27 yaşındaki zanlı özel harekat polislerince düzenlenen operasyonda yakayı ele verdi.

7 kişiyi öldüren ve hakkında 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 yaşındaki zanlı R.İ'nin Kırşehir Kaman'da çobanlık yaptığı ekipler tarafından belirlendi. Ekiplerin uzun süren takibi sonrasında özel harekat düğmeye bastı ve R.İ'nin çiftliğine baskın düzenledi. Ekipler tarafından kıskıvrak yakalan zanlının üzerinden başkasına ait sahte bir kimlik çıktı.

Göz altına alınan 7 kişinin katili R.İ emniyetteki sorgunun ardından cezaevine konuldu.Hükümlü emniyetten çıkarılırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Pişman değilim, aklım halen yapmadıklarımda. Pişman değilim, namus meselesi.'  ifadelerini kullandı.

OLAY

 

Kırşehir Kaman'da 2020 yılının son gününde O.Ç isimli kişiden uzun süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.. Harekete geçen ve takibe başlayan ekipleri kısa süren çalışma sonrasında O.Ç. ve V.İ. isimli kişileri vurularak öldürülmüş ve çukura gömülmüş halde buldu.

 

Olayın zanlısı olarak aranan ve Mersin'in Tarsus'da  2008 senesinde 5 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme tarafından 65 yıl hapis cezasına çarptırılan R.İ. ise yakalanamamıştı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZanlıSeri Katil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 11 Mart – 18 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: A101'de bu hafta neler var?
A101 11 Mart – 18 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: A101'de bu hafta neler var?
Yasaklı rütbe nedir? Yasaklı rütbe ilk ne zaman ortaya çıktı?
Yasaklı rütbe nedir? Yasaklı rütbe ilk ne zaman ortaya çıktı?
İdari para cezaları nelerdir? İdari para cezasına itiraz nasıl yapılır?
İdari para cezaları nelerdir? İdari para cezasına itiraz nasıl yapılır?
Askerlikte bakaya kalmak ne demektir? Bakaya kalmanın cezaları nelerdir 2021?
Askerlikte bakaya kalmak ne demektir? Bakaya kalmanın cezaları nelerdir 2021?
Vergi indirimi ile malulen erken emeklilik şartları nelerdir?
Vergi indirimi ile malulen erken emeklilik şartları nelerdir?
Takma kirpik nasıl çıkarılır ve nasıl temizlenir?
Takma kirpik nasıl çıkarılır ve nasıl temizlenir?

Popüler Haberler

Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mart 2021
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bim'de indirimde ne var 6 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Rujun kalıcılığını sağlamak için uygulanabilecek öneriler
Mart 2021 İBB bursu ne zaman hesaplara yatacak? İBB bursu ikinci ödemeleri ne zaman yapılacak?
Eşkıya Fahri öldü mü? Kenan Çoban EDHO'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Erken Gebelik Testi nedir? Erken gebelik testi nasıl yapılır?
Ehliyet ile hangi sınavlara girilir? Ehliyet kimlik yerine geçer mi?
2021 Mart Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 6 Mart 2021 Cumartesi Evde bakım maaşı yatan iller listesi
EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2021
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Hayvan genetik koruması hayvan ırkları ve desteklenecek iller 2021
Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.