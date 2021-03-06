7 kişiyi öldüren seri katil yakalandı

Geçtiğimiz yıl Kırşehir'de 2 ve 2008 yılında da Mersin'de 5 kişiyi öldüren 27 yaşındaki zanlı özel harekat polislerince düzenlenen operasyonda yakayı ele verdi.

7 kişiyi öldüren ve hakkında 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 yaşındaki zanlı R.İ'nin Kırşehir Kaman'da çobanlık yaptığı ekipler tarafından belirlendi. Ekiplerin uzun süren takibi sonrasında özel harekat düğmeye bastı ve R.İ'nin çiftliğine baskın düzenledi. Ekipler tarafından kıskıvrak yakalan zanlının üzerinden başkasına ait sahte bir kimlik çıktı.

Göz altına alınan 7 kişinin katili R.İ emniyetteki sorgunun ardından cezaevine konuldu.Hükümlü emniyetten çıkarılırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Pişman değilim, aklım halen yapmadıklarımda. Pişman değilim, namus meselesi.' ifadelerini kullandı.

OLAY

Kırşehir Kaman'da 2020 yılının son gününde O.Ç isimli kişiden uzun süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.. Harekete geçen ve takibe başlayan ekipleri kısa süren çalışma sonrasında O.Ç. ve V.İ. isimli kişileri vurularak öldürülmüş ve çukura gömülmüş halde buldu.

Olayın zanlısı olarak aranan ve Mersin'in Tarsus'da 2008 senesinde 5 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme tarafından 65 yıl hapis cezasına çarptırılan R.İ. ise yakalanamamıştı.