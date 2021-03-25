7 kişinin can verdiği kazada sürücüye 12 yıl hapis verildi

7 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı feci trafik kazası 2018 senesinde Sakarya Kocaali'de meydana gelmişti.

Gelen bilgilere göre Sakarya Kocaali ilçesi sınırları içinde karayolunda seyir halinde olan F.K'nın sürücüsü olduğu araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçmiş ve karşı yönde seyir halinde olan motorsiklet grubuna çarpıştı. Feci trafik kazasında 7 kişi can verirken, 3 kişide çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Aradan 3 sene içinde görülen davada karar bugün çıktı.

SÜRÜCÜYE 12 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti davada tutuksuz olarak yargılanan araç sürücüsü F.K'ya 12 yıl hapis cezası verdi ve 1 yıl süre ile ehliyetine el koyulmasına karar verdi. Davada yargılanan diğer sanık M:O ise beraat etti.