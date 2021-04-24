7 aylık hamile olan eğitimci, bebeğiyle birlikte korona virüse yenildi

Türkiye'de kısmi kapanma dönemi devam ederken, korona virüs hastalığına sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı her geçen gün artıyor.

Genç yaşlı ayrımı yapmayan korona virüs hastalığı sebebiyle son olarak İstanbul'da 7 aylık hamine bir öğretmen ve bebeği hastalığa karşı yenik düştü.

Anne ve bebeği bir saat arayla hayatını kaybetti

Aslen Ordulu olan ve İstanbul'da bir devlet okulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 7 aylıkgeçtiğimiz günlerde korona virüs semptonları sebebiyle hastaneye başvurdu. Aynı zamanda 7 aylık hamine olan Karabulut'a yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca 2 çocuk annesi ingilizce öğretmenin evinde tedaviye başladı ve karantinaya alındı.

Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşan genç öğretmen hemen hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavisine devam edilen genç öğretmenin bugün önce bebeği hayatını kaybetti. Bu acı olaydan yaklaşık 1 saat sonra ise Bilge Karabulut doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İngilizce öğretmeni Bilge Karabulut'un ve bebeğinin ölümü sevenlerini yasa boğdu.Bilge Karabulut ve bebeği, Üsküdar'da toprağa verildi. Bilge Karabulut ve bebeği, Üsküdar'da toprağa verildi.