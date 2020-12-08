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7 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu!

7 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda yapılan çekiliş ile belli oldu. Şanslı rakamlar yine binlerce kişiye büyük ödüller kazandırdı. Ancak büyük ikramiyeyi elde eden çıkmadı...

08 Aralık 2020 Salı 15:01
7 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu!
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Her hafta Pazartesi Çarşamba ve Cumartesi günlerinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 7 Aralık akşamında da binlerce kişi tarafından takip edildi. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Her çekilişte binlerce kişiye para ödülleri kazandıran şans oyunu Çılgın Sayısal Loto 7 Aralık çekilişinde de binlerce kişiye kazandırdı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda kazanan şanslı rakamlar belli oldu. Kazanan rakamları tarihlere göre listelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

7 Aralık Çılgın Sayısal Loto şanslı rakamları



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:01
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyangoçılgın Sayısal LotoŞans Oyunu
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