7 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu!

Her hafta Pazartesi Çarşamba ve Cumartesi günlerinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 7 Aralık akşamında da binlerce kişi tarafından takip edildi. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Her çekilişte binlerce kişiye para ödülleri kazandıran şans oyunu Çılgın Sayısal Loto 7 Aralık çekilişinde de binlerce kişiye kazandırdı.

7 Aralık Çılgın Sayısal Loto şanslı rakamları