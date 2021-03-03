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67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Yakıcı Çankırı’da toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Mustafa Yakıcı 67 yaşında hayatını kaybetti. Memleketi Çankırı olan Yakıcı Çankırı’da bir köy mezarlığında toprağa verildi.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:02
67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Yakıcı Çankırı’da toprağa verildi
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Kıbrıs gazisi olarak bildiğimiz Mustafa Yakıcı geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Yakıcı yakın zamanda düzenlenen cenaze töreni ile birlikte memleketi Çankırı’ya getirildi. Kurşunlu ilçesinde yer alan Bereket köyünde kılınan cenaze namazına Ak Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Kaymakam İlyas Öztürk’te katıldı. Birçok vatandaşın da gazimizi uğurlamak için buluştuğu cenaze töreninin ardından Mustafa Yakıcı köy mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet Erdoğmuş bir Kıbrıs gazisi olarak Mustafa Yakıcı ile silah arkadaşı olduklarını dile getirdi. Erdoğmuş yıllar önce aynı gün askerlik yaptıklarını ve kendisinin o gün gazi olduğunu, Yakıcı’nın ise o günü herhangi bir yaralanma geçirmediğini aktardı. Uzun yıllar sonra aniden yakalandığı bir hastalık sonucu arkadaşı Mustafa Yakıcı’nın vefat ettiğini üzülerek dile getirdi.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:02
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Anahtar Kelimeler:
KıbrısKıbrıs GazisiGaziMustafa YakıcıçankırıMehmet Erdoğmuş
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