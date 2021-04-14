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65 Yaş üstü ve 18 yaş altına yeni getirilen yasaklar neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte yasaklar merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yeni getirilen yasaklar neler? sorularını araştırmaya başladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 02:45
65 Yaş üstü ve 18 yaş altına yeni getirilen yasaklar neler?
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Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan kısıtlama ve yasaklar sonrasında ek tedbirleri açıklandı. Ek tedbir açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılırken dikkat çeken yasaklar 65 yaş üzerine ve 18 yaş altı vatandaşlar ile ilgili oldu.

Artan vaka nedeniyle alınan tedbirlerde Ramazan ayında geçerli olması beklenen yasaklar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara araştırılmaya devam ediyor.

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Açıklamalarda 14 Nisan 2021 tarihi ile birlikte 65 yaş üzeri vatandaşlar 10.00 – 14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

18 yaş altına sokağa çıkma yasağı var mı?

14 Nisan 2021 tarihi ile birlikte 18 yaş altı gençler 14.00 – 18.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

65 yaş üzeri ve 18 yaş altına ek yasak

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda aynı zamanda 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlara toplu taşıma yasağı getirildi.  



Son Güncelleme: 14.04.2021 02:45
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Anahtar Kelimeler:
YasaklarTedbir65 Yaş üstü18 Yaş Altı
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