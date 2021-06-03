65 yaş üstü toplu taşıma araçlarına binme yasağı kalktı mı?

Uzun bir süredir toplu taşıma kullanamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 1 Haziran’dan itibaren başlayan kademeli normalleşme döneminde, toplu taşımanın yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, 65 yaş ve üzeri toplu taşımaya binebilecek mi? 65 yaş ve üzeri için toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte bu sorunun yanıtı...

65 yaş ve üstü toplu taşıma kullanabilecek mi?

Uzun süredir toplu taşımaya binemeyen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 1 Haziran’da başlayan yeni dönemde de toplu taşıma kullanamayacaklar. Hem 65 yaş ve üstüne hem de 18 yaş ve altına toplu taşıma kullanmak hala yasak.

65 yaş ve üstü olan ve iki doz aşısını yaptırmış olan vatandaşların sokağa çıkması için herhangi bir kısıtlama yok. Ancak aşı hakkı olmasına rağmen aşısını yaptırmamış olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar sadece 10.00 ile 14.00 arasında sokağa çıkabilecek. Bunun dışındaki saatlerde sokağa çıkmaları yasak.