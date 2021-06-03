İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

65 yaş üstü toplu taşıma araçlarına binme yasağı kalktı mı?

1 Haziran’dan itibaren başlayan kademeli normalleşme dönemi vatandaşın kafasında pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Bu sorulardan bir tanesi de 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma kullanıp kullanamayacağı. 65 yaş ve üstünün toplu taşımaya binme yasağı kalktı mı? 65 yaş ve üstü toplu taşımaya binebiliyor mu? İşte yanıtı...

03 Haziran 2021 Perşembe 00:45
65 yaş üstü toplu taşıma araçlarına binme yasağı kalktı mı?
Takip Et:

Uzun bir süredir toplu taşıma kullanamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 1 Haziran’dan itibaren başlayan kademeli normalleşme döneminde, toplu taşımanın yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, 65 yaş ve üzeri toplu taşımaya binebilecek mi? 65 yaş ve üzeri için toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte bu sorunun yanıtı...

65 yaş ve üstü toplu taşıma kullanabilecek mi?

Uzun süredir toplu taşımaya binemeyen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 1 Haziran’da başlayan yeni dönemde de toplu taşıma kullanamayacaklar. Hem 65 yaş ve üstüne hem de 18 yaş ve altına toplu taşıma kullanmak hala yasak.

65 yaş ve üstü olan ve iki doz aşısını yaptırmış olan vatandaşların sokağa çıkması için herhangi bir kısıtlama yok. Ancak aşı hakkı olmasına rağmen aşısını yaptırmamış olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar sadece 10.00 ile 14.00 arasında sokağa çıkabilecek. Bunun dışındaki saatlerde sokağa çıkmaları yasak.


Son Güncelleme: 03.06.2021 00:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Toplu Taşıma65 Yaş Ve üstü Toplu Taşıma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AVM'ler cumartesi açık mı, kaça kadar açık?
AVM'ler cumartesi açık mı, kaça kadar açık?
Ramiz Mullamusa kimdir? Ramiz Mullamusa rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
Ramiz Mullamusa kimdir? Ramiz Mullamusa rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
A101 10 Haziran 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 10 Haziran 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Günlük burç yorumları; 3 Haziran 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 3 Haziran 2021 Perşembe burç yorumları
10 yaş altı çocuğu olanlar, gebeler için idari izinler devam ediyor mu? İdari izinler ne zamana kadar devam ediyor?
10 yaş altı çocuğu olanlar, gebeler için idari izinler devam ediyor mu? İdari izinler ne zamana kadar devam ediyor?
Baki Koçak kimdir? Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak kaç yaşında, nereli?
Baki Koçak kimdir? Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

65 yaş üstü toplu taşıma araçlarına binme yasağı kalktı mı?
Rüyada para alma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada para alma görmek rüyasının tabiri
AVM'ler cumartesi açık mı, kaça kadar açık?
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 3 Haziran 2021 kripto paralarda son durum
Altın ne kadar oldu? 3 Haziran 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 3 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Haziran 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 3 Haziran 2021 Perşembe bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 3 Haziran 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
3 Haziran 2021 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 3 Haziran 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT Spor canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
Karantinadayım Gıda Yardımı Nasıl Alırım? 14 gün karantinada ihtiyaçlarımı nasıl karşılarım?
6 ay geri ödemesiz 200 bin TL Nefes Kredisi şartları nelerdir, kimlere verilecek?
Düğünler serbest oldu mu? Düğün salonları ne zaman açılıyor?
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası yazılı ve uygulamalı sınavda hangi tür sorular soruluyor?
3 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışında ne var?
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Fındık fiyatları ne kadar oldu 3 Haziran 2021 Perşembe Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
ATV'de 3 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışında neler yer alıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.