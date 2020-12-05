65 yaş üstü otobüs, minibüs, metro kullanabilir mi?

65 Yaş Ve Üstü Vatandaşlar Toplu Taşıma Kullanabilecek Mi?

Vatandaşlar 65 yaş ve üstü kişilerin toplu taşıma kullanıp kullanamayacağını araştırıyorlar. Birkaç gün önce düzenlenen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları vatandaşlara duyurmuştur. Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı da detaylı genelgeyi yayımladı. Vatandaşlar ise bu alınan kararlar doğrultusunda 65 yaş ve üstü kişilerin toplu taşıma kullanıp kullanamayacaklarını araştırıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, virüs vakalarının artışa geçmesinin ardından sokağa çıkma yasağının genişletildiğini belirtti. Hafta içi her gün gece 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlamasının uygulanacağını açıkladı. 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar için ek tedbirlerinde gelmesi gündem konusu oldu. 65 yaş ve üstü vatandaşların otobüs, metro ve minibüs kullanıp kullanamayacakları herkes tarafından merak konusu oldu.

65 Yaş Ve Üstü Kişilere Topluma Taşıma Yasak Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesin’nde düzenlenen kabine toplantısının sonrasında yeni açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele için; ‘Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır.’ İfadelerini kullandı.

Erdoğan, ‘Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır.’ ifadelerine yer verdi.

65 Yaş Ve Üstü Vatandaşların Sokağa Çıkma Saatleri

65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içinde 10.00 ila 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir. Bu saatlerin dışında belirtilen yaş grubunda olan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İçişleri Bakanlığı Yeni Alınan Tedbirler Genelgesi

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığı ve kamu düzeni için oluşan riskleri yönetme, sosyal izolasyon temini, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızının kontrol altına alınması amacıyla, içinde bulunan kontrollü sosyal hayat döneminin temel gerekçeleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanında uyulması gereken kurallar ve önlemler, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçiriliyor.

Türkiye çapında gelinmiş olan noktaya bakılacak olursa, koronavirüs salgınının tüm Dünya’da ve Avrupa’da hızla artışa geçtiği ve ülkemizde de vaka ve hasta sayısında artış olduğu herkes tarafından görülmektedir.

30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'den itibaren geçerli olacak şekilde (1. madde hariç);

1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarihli ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; illerde Valiler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 saatleri arası olacak şekilde belirlenmiştir. Personel servis saatlerinin de bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi, kararı alınmıştır.

2. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeden sadece kupon/ganyan yatırma işlemi kararı alınmıştır.

3. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması, kararı alınmıştır.

4. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim vb.) İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi, kararı alınmıştır.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresinde, imalat ve üretim yapan yerler, tedarikçi ve lojistik zincirlerin aksamaması için, tarım ve orman faaliyetleri ve sağlık faaliyetlerinin sağlanması amacıyla belirli yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı açıklanmıştır. Kısıtlamaların olduğu Cumartesi ve Pazar günlerinde bakkal, kasap, manav, market ve kuruyemişçiler sat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet vereceklerdir. Zorunlu ihtiyaçların karşılanması durumunda sınırlı bir şekilde ve araçsız olarak vatandaşlar evlerine yakın olan market, manav, bakkal, kasap, kuruyemişçilere gidebilecektir. İhtiyaçları karşılayan yerler online bir şekilde saat 10.00 ile 17.00 arasında sipariş alarak müşterilere alışveriş imkanı sunabilecektir. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretimi yapan fırın veya unlu mamul ruhsatı olan işyerlerinin sadece ekmek satışı yapan bayileri açık olacaktır. Bu işyerleri bir tek ekmek ve unlu mamul satışı yapabilecektir.