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65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir? Yasaklı olduğu saatler kaç?

Dünyayı saran virüs bütün insanlığın kabusu olmuş duruma geldi. Aşı çalışmaları devam etse bile virüs mutant halde yayılmaya devam ediyor. Ramazan için ekstra önlemler alındı. Cumhurbaşkanlığı'nın dün gece yayınladığı genelgeye göre 65 yaş üstü hangi saatler aralığında dışarı çıkabilir, merak konusu oldu. Siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

14 Nisan 2021 Çarşamba 21:36
65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir? Yasaklı olduğu saatler kaç?
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Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşın, dışarı çıkma saatlerinde ne gibi değişiklikler meydana geldi ve hangi saatler aralığında dışarı çıkabilir? 

Siz kıymetli okuyucularımız için haberimizde derledik. 

Kabine toplantısı sonrasında alınan yeni önlemler dahilinde 65 yaş üstü vatandaşlarımızı da kapsayan maddeler yer alıyor. Yayınlanan genelgeye göre, toplu taşımalara 65 yaş üstünün binmemesi için yasaklar geldi. Sokağa çıkabileceği saatler ise 10.00-14.00 arası olmakla birlikte kısıtlamalar bugünden itibaren uygulanmaya başladı. 

Artan vakalar nedeniyle yeni önlemlerin gelmesi kapıdaydı. En son alınan karar ile birlikte genelge yayınlandı. Ramazan boyunca devam edecek bu tedbirler, esnetilmemeye kararlı. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı çocukların yasak olmadığı saatler dışında herhangi toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. 

Cumartesi ve Pazar günleri ihtiyaçları karşılamak doğrultusunda ikametine en yakın mevkideki yerlerden ihityaçlarını temin ederek saat 10.00- 17.00 arası sokağa çıkmak, araçla bir yere gitmemek şartıyla serbest oldu. Bu saatler dahilinde eve servis yapmak devam edecektir.

Hafta içi ise 65 yaş üstü 10.00-14.00 arası dışarı çıkabilirken, 18 yaş ve altı çocuklar ise 14.00-18.00 arası serbest olacaktır. 

Hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü vatandaşların ve 18 yaş ve altı çocuklar hiçbir şekilde toplu taşımaya alınmayacaktır. 



Son Güncelleme: 14.04.2021 21:36
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsYasaklarPandemi65 Yaş üstü
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