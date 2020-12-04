İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

65 yaş üstü cuma namazı için sokağa çıkabilir mi, camiye gidebilir mi?

65 yaş üstü Cuma namazı için sokağa çıkabilir mi, camiye gidebilir mi soruları merak ediliyordu. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin Cuma namazına gitmelerine yönelik açıklama yapıldı.

04 Aralık 2020 Cuma 20:14
65 yaş üstü cuma namazı için sokağa çıkabilir mi, camiye gidebilir mi?
Takip Et:

Koronavirüs salgınındaki artışın ardından yeni kısıtlamalar getirildi. Yeni kısıtlamalar kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilirken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişilerin belli saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilecek.

65 yaş üstü Cuma namazı yasak mı?

Yeni kısıtlamaların içerisinde camilerin ibadete kapatılması yer almıyor. Camiler salgın önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ibadete açık olacak.

65 yaş üstü kişiler ile 20 yaş altındaki kişilerin Cuma namazına gidip gidemeyeceği merak ediliyordu. Cuma namazına gitmek isteyen 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişilerin İl veya ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurullarından izin alarak Cuma namazlarına gidebilecekleri duyuruldu.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 20:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NamazCumaYasakKORONA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bankalardan kredi çekmek için kaç aylık çalışan olmak gerekiyor? Konut, taşıt ve araç kredisi için süreler
Dudullu Postası nerede çekildi?
İş kazası yasal bildirim süresi nedir? İş kazası bildirmeme cezası
4 - 5 Nisan 2020 Cumartesi Pazar nöbetçi noter açık mı? Haftasonu noterler hizmet verecek mi?
Dar gelirliye 894 TL taksitle Toki'den sosyal konut
Elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2020 Devlet elektrik fatura desteği şartları
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Aralık 2020 Cumartesi
Polis Akademisi 27. dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
BluTV’de haftasonu ücretsiz izlenebilecek içerikler listesi
Blu TV çöktü mü, giriş yapamıyorum? Blu TV neden açılmıyor?
Survivor 2021 yeni sezon yarışmacı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.