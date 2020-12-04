65 yaş üstü cuma namazı için sokağa çıkabilir mi, camiye gidebilir mi?

Koronavirüs salgınındaki artışın ardından yeni kısıtlamalar getirildi. Yeni kısıtlamalar kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilirken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişilerin belli saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilecek.

65 yaş üstü Cuma namazı yasak mı?

Yeni kısıtlamaların içerisinde camilerin ibadete kapatılması yer almıyor. Camiler salgın önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ibadete açık olacak.

65 yaş üstü kişiler ile 20 yaş altındaki kişilerin Cuma namazına gidip gidemeyeceği merak ediliyordu. Cuma namazına gitmek isteyen 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişilerin İl veya ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurullarından izin alarak Cuma namazlarına gidebilecekleri duyuruldu.