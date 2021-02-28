64 plaka kodu hangi şehir, neresi? 64 plaka neresi? Araçların 64 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?

Bulunduğunuz yerde dolaşırken birden gözünüze farklı plakalı bir araç takılabilir. Bu plaka numarasına alışkın değilsinizdir. Bundan dolayı bu plaka kodunun hangi ile ait olduğunu merak etmeye başlarsınız. Öğrenmek için çeşitli araştırmalar yaparsınız. Ülkemizde her ilin bir plaka kodu vardır. Zaman zaman bulunduğunuz ilin plaka kodunun dışında farklı bir plaka kodu görürsünüz. Vatandaşlarımız 64 plaka kodunun hangi ile ait olduğunu merak ediyor. 64 plaka hangi şehre ait olduğu belli oldu.

Yaşadığınız şehirde bir otobüs durağında otururken veyahut evinizin balkonundan sokağı seyrederken gözünüze bir aracın alışkın olmadığınız plaka numarası ilişir. Bu plaka kodunun hangi ile ait olduğunu merak edersiniz. Artvin’de yaşayan bir insan elbette ki 64 numaralı plaka kodunu merak edecektir. Vatandaşlarımız 64 plaka kodunun hangi ile ait olduğunu merak ediyor. 64 plaka kodu hangi şehre ait olduğu belli oldu.

64 plaka kodu Uşak iline ait bir plaka kodudur. Yani 64 numaralı plaka kodu taşıyan araçlar Uşak iline kayıtlıdır. Uşak ilimiz Ege Bölgesi ve İç Anadolu arasında bir geçiş bölümünde yer almaktadır. Burası İç Batı Anadolu eşiği olarak nitelendirilir. Ayrıca ilk şeker fabrikası 1926 yılında Uşak’ta açıldı.

Uşak nüfusu her geçen yıl göç vermektedir ve buna bağlı olarak azalmaktadır. Şu an için Uşak’ın nüfusu 369.433 olarak dikkat çekmektedir. Şehirde 184.000 erkek yaşarken, 185.000 kadar da kadın yaşamaktadır. Yani orantıya vuracak olursak şehrin %49.8’i erkek, %50.13 kadındır.

Ege Bölgesi’nde yer alan Uşak’ın doğusunda Afyon, güneyinde Denizli, kuzeyinde Kütahya, batısında ise İzmir vardır. Şehir bazı ilginç doğa olaylarından dolayı dalgalı bir plato görünümüne kavuşmuştur. Şehrin %57.5’i platolardan oluşur. Ayrıca doğu ve kuzey kısmının yaklaşık %37’si de dağlık bir arazidir. Batı kesimlerinde ve güneyinde %5.5 oranında dağ bulunmaktadır.

Ayrıca Uşak’ta birçok tarım ürünü elde edilmektedir. Uşak’ın genel ekonomisini şekillendiren tarımda tütün ve şeker pancarı büyük yer kaplar. Buna göre Uşak’ta tütün, buğday, yulaf, arpa, nohut, bakla, mercimek, fasulye, börülce, fiğ, mürdük, burçak, şeker pancarı, tütün, susam, pamuk, ıspanak, lahana, biber, pırasa ve domates gibi tarım ürünleri üretilmektedir.

Uşak’ta aynı zamanda birçok gezilecek yer vardır. Bunlardan en meşhuru Uşak Bedesteni’dir. Uşak Bedesteni, Mandepazarı mevkisinde bulunan önemli tarihi bir eserdir. İtalyan bir mimar öncülüğünde 1901 yılında yapılan bu bedesten, günümüzde hala hizmet vermektedir. Uşak Atatürk ve Etnografya müzesi de 1980’li yıllarda yapılmıştır. İlerleyen yıllarda müze olarak hizmete açıldı.

Uşak’ta aynı zamanda Hamamboğazı Kaplıcaları vardır. Bu kaplıcalar termal turizmi için çok önemli bir yer kaplamaktadır. Şehir merkezine 7 kilometre uzakta yer alan kaplıcalar, üç farklı şekilde ayrılmıştır. Bunlar sarı kız, kara kız ve gazoz şeklinde sıralanır. Kara kızın suyu genellikle orta sıcaklıkta seyreder. Ancak sarı kızın suyu ılık ve kükürt içermektedir. Gazoz suyunun içerisinde ise demir, kükürt ve birçok şifalı maden bulunur. Ayrıca kaplıcalar, yeşillik bir alanda yer almaktadır. Bu açıdan doğa sporlarını sevenlerin burada yürüyüş yapması güzel olur.

Uşak’ta yer alan tarihi bir köprü daha vardır. Bu köprü eski uygarlıklardan biri olan Frigyalılardan kalmıştır. 2500 yıl önce yapılan bu köprünün derinliği 17 metre olup, uzunluğu 24 metredir. Eni ise 1.75 metredir.

Ulubey ilçesinde yer alan kervansaray şimdiye kadar hiç restorasyon görmedi. Bundan dolayı şu an için harabe konumundadır. Kervansarayın 15. yüzyılda yapıldığı biliniyor. Büyükmenderes nehri üzerinde yer alan Banaz Çayı, Uşak’ın en önemli akarsuları arasında bulunur. Kendisi Murat Dağı’ndan çıkarak 165 kilometre boyunca dere yatağına sahiptir. Zaman zaman burada taşmaları meydana gelmektedir. Taşmalar sonrasında sel felaketleri yaşanabilmekte ve halk mal kaybına uğramaktadır.

Dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak kabul edilen Ulubey kanyonu da Uşak’ta yer almaktadır. Bu kanyon 77 kilometre uzunluktadır. Oldukça fazla turist çekmektedir. Özellikle Avrupa’dan birçok turisti bu bölgeye akın etmektedir.

Uşak’ta bulunan Atatürk ve Kurtuluş Anıtı da Uşak’ın simgelerinden bir tanesidir. 30 metre uzunluğuna sahip olan anıt, yaklaşık 17 metre yüksekliğindedir. Aynı zamanda Uşak’ta bir arkeoloji müzesi de vardır. 1970 yılında hizmete girmiş olan bu müze içerisinde birçok önemli eseri içerisinde barındırmaktadır.

Uşak’ın telefon kodu olarak 276 ön plana çıkar. Ayrıca uçağın posta kodu da 64.000 olarak dikkat çekmektedir.

Uşak ait bazı ilçeler bulunmaktadır. Bu ilçeler Karahallı, Sivaslı, Eşme, Banaz ve Ulubey ilçeleridir. Ulubey’in posta kodu 64.902, Sivaslı’nın posta kodu 64.800, Karahallı posta kodu 64.702, Eşme posta kodu 64.602, Banaz posta kodu 64.500’dür.