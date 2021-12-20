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60/f kapsamında kimler yer almaktadır?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında 5510 60/f dahilinde sigortalı olan kişilerin kim olduğu araştırılmaktadır. 60/f kapsamında olan sigortalılar muayene ücretlerini de araştırmaktadır. 60/f kapsamında kimler yer almaktadır? Bu haberimizde 60/f kapsamında olan sigortalılar hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. İşte 60/f kapsamında olan sigortalı kişiler...

20 Aralık 2021 Pazartesi 21:07
60/f kapsamında kimler yer almaktadır?
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5510 60/f sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya gelir alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne veya babalarıdır.

60 f kapsamında sigortalı olan kişiler

SSK, Bağkur, sandık veya diğer sigorta kollarından emekli olup sosyal güvenlik kurumlarından aylık alan ve sağlık sigortalarından yararlanan kişiler,

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri elde edenler ile bunların sigortalılıklarından yararlanan sigortalılar sigortalı sayılır.

Öneğin 4/b ( Bağkur emekli) e-devletten SGK provizyon  sorgulaması yaparken "Kayıt kapsamı: 4/b Yaşlılık aylığı alan emekli ve GSS sigorta teminatı: 60/f Sigorta" şeklinde gözükecektir. E-Devlet TC Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi kullanarak SGK provizyon  sorgulama sayfasına giriş yaparak durumu sorgulayabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama

60/f kapsamında olan kişilerin muayene ücretleri

5510/60/f kapsamındaki sigortalılar ve aileleri, sosyal güvenlik kurumlarından hastane muayene ücretleri, özel hastane katılım ücretleri ve ilaç katılım ücretleri karşılığında, aylıklarından veya gelirlerinden mahsup edilmek üzere gelir veya aylıkları üzerinden kesilir. Bu durumda ilaç katılım ücreti sigortalıdan %10 oranında tahsil edilir. Bildirilen bir ilaç varsa, buna katılım ücreti alınmayacaktır. İlk olarak hastaneler ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları 60/f12 f13 f14 kapsamında sigorta yaptırmanın ne demek olduğunu soracaktır. 3292, 2330 ve 2913 sayılı Kanunlara göre 2019 yılında emeklilik fonları kapsamındaki aylık alanlar için Medula sistemine yeni alanlar eklenmiştir. Bu durumda aylık ödeme alanlar için şartların buradan sağlanması gerekir. Bu durumda temin edilmesi gereken kişiler;

3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

2330 sayılı Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, Harp Malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele kanunu kapsamında aylık alan kişiler,

2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şamp. Kazanmış sporculara ve bu kişilerin ailelerine aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler için devredilen kurum kodu olarak Emekli Sandığı (3) göndermeleri gerekir.


Son Güncelleme: 20.12.2021 21:07
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