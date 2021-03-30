6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti

Denizli’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana gelen olayda altyapı çalışmalarının yapıldığı sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki E.K adlı bir çocuk kanalizasyon çalışmaları için kullanılan ve baca çemberi olarak adlandırılan beton taş küçük çocuğun üzerine düştü. Yaşanan korkunç olay sonrasında çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri intikal ederken yapılan ilk incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri etrafta incelemelerde bulunurken gerçekleşen korkunç olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Minik çocuğun cesedi ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi.

