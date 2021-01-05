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6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
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6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor

Kırıkkale Üniversitesi mezunu Yasin Dağlı sıfırdan başladığı yazılımla kendini geliştirerek dünyaya açıldı. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiği planlama ve rezervasyon yazılımını 6 farklı ülkeye sattı. Yazılımı dünyada ilk 10 yazılım arasına girdi.

05 Ocak 2021 Salı 00:48
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
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Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) Matematik Bölümü mezunu Yasin Dağlı, 2008’lında bölümünden mezun olduktan sonra merakı olan planlama ve rezervasyon yazılımı üzerine bir çalışma yaptı. Kendi amatör olarak başladığı yazılımda kendini geliştiren ya yaptığı çalışmalar ile kısa zamanda başarıya ulaşan Dağlı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) Ar-Ge desteği de aldı. 'NeatCal'  adını verdiği isimli planlama ve rezervasyon sisteminde kullanıcılar web siteleri üzerinden kendi uygunluk durumunu görüntüleyerek rahatlıkla rezervasyon yapabiliyor. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı şu anda 6 farklı ülke kullanıyor.

‘KOSGEB'ten destek aldı’

Amatör olarak başladığı yazılım alanında kendinin geliştiren Dağlı profesyonel olarak uğraştığı yazılım alanında 8 yıl farklı ülkelerdeki firmalara danışmanlık yaptı. Danışmanlık yaptığı firmaların isteklerine göre düşünerek 2016 yılında  'NeatCal' adını verdiği yazılımı geliştirmeye başladı. KOSGEB’ten de destek alan Dağlı kendinin geliştirmeyi başardı.

‘Devler ligine girmeyi planlıyor’

Yazılımın tamamen yerli ve milli olarak Türkiye'de geliştirildiğini belirten Dağlı 2016 yılında başladığı ve 2019 yılında geliştirmeye devam ettiği yazılımının pandemiden  dolayı aksaklıklar olsa da  şimdi yerli ve milli olarak geliştirdiği bu yazılımı şuan Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Fransa ve Amerika'da  olmak üzere çeşitli sektörlerde başarılı firmaların kullanımına sunarak büyük bir başarıya imza attı. Dağlı 2021 yılında markasını oluşturmayı planladığını belirtti.

‘Dünyada ilk 10 yazılım arasında’

Bu durumun gurur verici bir durum olduğunu belirten Dağlı dünyada alanında ilk 10 yazılım arasında gösterilmeye başardıklarını ifade etti.



Son Güncelleme: 05.01.2021 00:48
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YazılımKırıkkale
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