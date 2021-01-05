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6 sağlık çalışanı daha virüs kurbanı

Yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle sağlık ordusun da can kayıpları devam ediyor. Son olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda 6 çalışanın daha koronavirüs sebebiyle vefat ettiğini duyurdu.

05 Ocak 2021 Salı 09:09
6 sağlık çalışanı daha virüs kurbanı
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Küresel çapta yaşanan koronavirüs salgın hastalığı alınan tüm önlem ve getirilen kısıtlamalara rağmen yayılmaya. can almaya devam ediyor.

Özellike yaklaşık 1 senedir süren salgın hastalık ile kahramanca, fedakarca savaşan sağlık ordumuz da salgın sebebiyle can kayıpları devam ediyor.

Son olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, 6 sağlık çalışanının daha hayatını koronavirüs sebebiyle kaybettiğini duyurdu. TTB ayrıca paylaşımında 'Öfkeliyiz, çünkü ölüyoruz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybedenlerin isimleri ise ;

Tekirdağ Çorlu'da eczacılık yapan ve 2 çocuğu bulunan Halit Usluer,Gaziantep'te eczacı ve 4 çocuğu olan 63 yaşındaki Mehmet Çinpolat, Kayseri Sağlık Memuru 44 yaşındaki Oğuzhan Özkan, Mersin'de genel cerrah Doğan Yıldırım,İzmir'de tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz ve son gelen acı habere göre Mersin'de Anestezi uzmanı 52 yaşındaki Kemal Aslan korona virüs hastalığı sebebiyle hayatlarını kaybetti.

 

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 09:09
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Anahtar Kelimeler:
TTBSağlık çalışanlarıKoronavirüs
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