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6 Ocak Şans Topu sonuçları! Sorgulama ekranı

Mili Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu Çekilişleri merak konusu oldu. 06 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen Şans Topu çekilişinin sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Şans topu sonuçlarında kazanan numaraların hangisi olduğu çekiliş oynayan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:03
6 Ocak Şans Topu sonuçları! Sorgulama ekranı
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Pek çok vatandaş Şans Topu çekilişlerini merak içerisinde bekliyor. 6 Ocak 2021 Şans Topu çekilişi sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar merakını giderdi.  Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar günleri haftada iki gün düzenlenen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 6 Ocak MPİ bilet sorgulama ekranı merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

Şans Topu çekilişinde bu hafta açıklanan rakamlar 10, 14, 23, 30, 34 ve 8 şeklinde oldu.

Şans Topu çekilişi sonuçlarını https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinde bulabilirsiniz.

Canlı çekilişi takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
şansTopuMilliPiyango
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