6 Ocak Şans Topu sonuçları! Sorgulama ekranı

Pek çok vatandaş Şans Topu çekilişlerini merak içerisinde bekliyor. 6 Ocak 2021 Şans Topu çekilişi sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar merakını giderdi. Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar günleri haftada iki gün düzenlenen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 6 Ocak MPİ bilet sorgulama ekranı merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

Şans Topu çekilişinde bu hafta açıklanan rakamlar 10, 14, 23, 30, 34 ve 8 şeklinde oldu.

Şans Topu çekilişi sonuçlarını https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinde bulabilirsiniz.

Canlı çekilişi takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle