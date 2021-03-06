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6 Mart Güncel koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı 6 Mart güncel koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Vaka sayısı yine 11 binin üzerinde seyretti.

06 Mart 2021 Cumartesi 19:51
6 Mart Güncel koronavirüs tablosu açıklandı!
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Normalleşmenin başlamasıyla birlikte vaka sayısında artış eğimi dikkatle takip edilirken, Sağlık Bakanlığı 6 Mart güncel korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre 6 Mart günü ülke genelindeki hastanelerde yaklaşık 139 bin kişi kovid 19 testi yapıldı ve 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi, 702 kişi tedavileri için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalığa bağlı olarak vefat sayısı bugün 64 oldu ve toplam can kaybı 28 bin 965 olarak kayıtlara geçti.

Salgın süresince yapılan test sayısı 34 milyona yaklaşırken, bugüne kadar 2,739.230 kişide vaka tespit edildi.

6 Mart Güncel koronavirüs tablosu



Son Güncelleme: 06.03.2021 19:51
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Anahtar Kelimeler:
6 Mart Vaka TablosuKoronavirüs Vakas Sayıları
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