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6 Ekim güncel Covid-19 verileri açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ekim tarihinde elde edilen Covid-19 virüsü verilerini açıkladı. Verilere göre son 24 saatte 1511 yeni vaka tespit edildi…

06 Ekim 2020 Salı 23:59
6 Ekim güncel Covid-19 verileri açıklandı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ekim tarihinde tespit edilen Covid-19 virüsü salgını verilerini paylaştı. Bakan Koca’nın yaptığı açıklamalara göre son 24 saat içinde 112.421 yeni test yapıldı. Bu testlerle birlikte toplam test sayısı 11 milyon 44.338’e yükseldi.


Gün içinde yapılan testler sonucunda 1.511 yeni vaka tespit edildi. Toplam hasta sayısı 327.557’ye yükseldi. 55 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı sayısı 8.553 oldu.

Açıklamalarda iyileşenlerin sayısının 1.229 artış göstererek toplamda 287.599’a çıktığı bildirildi. Diğer yandan ağır hastaların sayısının da 1.414 olarak tespit edildiği aktarıldı. Hastalarda görülen zatürre oranının da yüzde 6.2 olduğu söylendi.

 



Son Güncelleme: 06.10.2020 23:59
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19Pandemi
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