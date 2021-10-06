6 Ekim Çarşamba Şans Topu sonuçları

6 Ekim Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizi güncelleyerek çekiliş sonuçlarını yayınlayacağız.
Şans Topu nasıl oynanıyor?
Şans Topu'nda bir kolonun üst kısmında 34, alt kısmında 14 numara bulunuyor. 34 numaranın içinden 5, 14 numaranın içinden bir tanesi işaretleniyor.
1 ya da birden çok kolan da yananabiliyor. Bir kolonun ücreti 2 TL.
Sen Seç
Sistem Oyunu
Bu oyun çoklu oyun kombinasyonları geliştirmekte. 1 kolonda üst bölümünden beş numaradan çok ya da alt bölümünden bir numaradan çok işaretlenmesi ile sistem oyunu oynanıyor. Böyle bir durumda çok kolon oluşturuluyor. Üst bölümden maksimum on numara, alt bölümdense on dört numara işaretleniyor.
Çoklu Çekiliş
Bu secenek işaretlenince birçok çekilişe katılma hakkı kazanılıyor.
İptal
Kişi doldurduğu kolonu oynamaktan vazgeçtiğinde ilgili kolonun altında bulunan iptal seçeneğini seçip, kolonu iptal edebiliyor.