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6 Ekim Çarşamba Şans Topu sonuçları

6 Ekim Çarşamba Şans Topu çekilişlerinde heyecan dorukta. Büyük ikramiyesi 983 bin TL olan çekilişin şanslı numaraları merak ediliyor. İşte, 6 Ekim Çarşamba Şans Topu sonuçları...

06 Ekim 2021 Çarşamba 19:27
6 Ekim Çarşamba Şans Topu sonuçları
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6 Ekim Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizi güncelleyerek çekiliş sonuçlarını yayınlayacağız. 

Şans Topu nasıl oynanıyor?

Şans Topu'nda bir kolonun üst kısmında 34, alt kısmında 14 numara bulunuyor. 34 numaranın içinden 5, 14 numaranın içinden bir tanesi işaretleniyor. 

1 ya da birden çok kolan da yananabiliyor. Bir kolonun ücreti 2 TL.

Sen Seç

Kolonu istersen kendi seçtiğin sayılarla istersen de rastgele seçeneğini kullanıp sistem tarafından rastgele seçimi yapılacak sayılarla oluşturabiliyorsun. Satış noktasında satımı yapılan Şans Topu oyunu içinse, kuponunu kendi doldurmayı isteyen kişiler için geliştirilmiş olan bu özellik ile, kolon altında ki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenerek rastgele 5 artı 1 numaaryla şanslı kupan oluşturuluyor.

Sistem Oyunu

Bu oyun çoklu oyun kombinasyonları geliştirmekte. 1 kolonda üst bölümünden beş numaradan çok ya da alt bölümünden bir numaradan çok işaretlenmesi ile sistem oyunu oynanıyor. Böyle bir durumda çok kolon oluşturuluyor. Üst bölümden maksimum on numara, alt bölümdense on dört numara işaretleniyor. 

Çoklu Çekiliş

Bu secenek işaretlenince birçok çekilişe katılma hakkı kazanılıyor.

İptal

Kişi doldurduğu kolonu oynamaktan vazgeçtiğinde ilgili kolonun altında bulunan iptal seçeneğini seçip, kolonu iptal edebiliyor. 


Son Güncelleme: 06.10.2021 19:27
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