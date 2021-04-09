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6 ayrı suçtan 6 senedir aranan şahıs bagajda yakalandı

Afyonkarahisar’a bağlı Bolvadin ilçesinde 6 yıl önce 6 farklı suçtan dolayı aranan şahıs bindiği otomobilin bagajında kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

09 Nisan 2021 Cuma 17:45
6 ayrı suçtan 6 senedir aranan şahıs bagajda yakalandı
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Afyonkarahisar ili Boldavin İlçesinde  meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Emirdağ-Bolvadin karayolunda oluşturulan kontrol noktasında Jandarma ekipleri tarafından Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyünde ikametgah eden dolandırıcılık suclarının da içerisinde bulunduğu çok farklı suçlardan suç kaydı olan ve 2014 yılından beri aranan  İ.Y .isimli kişinin yakalaması için çalışma başlattı. 6 ayrı suçtan şuç kaydı bulunan şahsın Bolvadin ilçesine kaçak olarak otomobil bagajında geldiği tespit edilirken ,ekipler tarafından Emirdağ-Bolvadin karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında aracı durduruldu. Aracın durdurulduğunu fark eden İ.Y., bagajdan çıkarak yaya olarak kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışan zanlı  kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan zanlı gözaltına alındı.




Son Güncelleme: 09.04.2021 17:45
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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarKaçak
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