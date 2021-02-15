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6 ay ücretli askerlik yapmak isteyenlerin maaşı ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı verdiği kararla birlikte askerlik süresini 12 aydan altı aya indirmişti. Bu kararla birlikte askerlik süresi altı ay oldu. Ancak normal askerlik sürecini tamamlayan ücretli askerlik yapmak istediklerinde, belirlenen ücret karşılığında altı ay daha askerlik yapabilecek. Peki, ücretli askerlik yapmak isteyenlerin ücreti ne kadar olacak? Haberin detaylarında.

15 Şubat 2021 Pazartesi 12:18
6 ay ücretli askerlik yapmak isteyenlerin maaşı ne kadar?
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen karara göre askerlik altı aya düşürülmüştü. Askerliğini tamamlayan kişiler ise belirli ücret karşılığında ücretli askerlik yapabilecekti. Milli Savunma Bakanlığı, ücretli askerlik yapmak isteyenlerin, ilk önce görev yaptığı birliğe dilekçe vermesi gerektiğini söyledi. Kişiler tarafından verilen dilekçenin ardından, askerde kalmak isteyen adaylar, bağlı olduğu birlikteki komutanlarının verdiği puanlara göre askerliklerini ücretli bir şekilde yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Bu puanlamalara tabii tutulan kişiler, askerlikleri boyunca herhangi bir disiplin suçu işlememiş olmalılardır. Aynı zamanda üstlerine herhangi bir sorun çıkarmamış olmaları gerekmektedir.

Bu suçları işlememiş ücretli askerlik adayları, birlik komutanları tarafından onay alması durumunda altı aylık ücretli askerlik yapma haklarını elde ederler. Altı aylık ücretli askerlik yapanların maaşları, erlerin maaşları ile paralel gitmektedir. Bu nedenle ücretli askerlik yapanların maaşları, 2.825,90 TL olacaktır.

Ücretli askerlik yapmak isteyenler ise aday verme süreçlerini kısa sürede halletmeleri gerekmektedir. Ücretli askerlik yapmak isteyenler ve kabul edilip, askerliğe başlayanlar kişiler, bu altı ay içerisinde görevlerini bırakamazlar. Eğer bırakırlarsa imzalanan sözleşmedeki ücret miktarını ödemek zorundadır. Ücretli askerliği başvurusu kabul edildiğinde komutanlar tarafından, kişilere askerlikte neden kaldığı ve kalmak için uygun olup olmadığı sorulmaktadır. Kişiler, protokoldeki her maddeyi iyice düşünüp, karar vermelidir. Aksi bir durumda olumsuz şeylerle karşılaşabilecektir. Altı ay ücretli askerlik yapmak isteyenlerin bu süre içinse altı gün izin hakkı vardır.  

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 12:18
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