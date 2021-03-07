İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

6 ay önce düştüğü balkondan tekrar düşen çocuk bu kez kurtulamadı!

Gaziantep’te yaşayan Bilgiç ailesinin 4 yaşındaki kızları Ezda Bilgiç, evlerinin balkonunda oynarken aşağı düştü. Talihsiz çocuğun aynı balkondan 6 ay önce de düştüğü ve kazada yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

07 Mart 2021 Pazar 19:01
6 ay önce düştüğü balkondan tekrar düşen çocuk bu kez kurtulamadı!
Takip Et:

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Taşlıca Mahallesi'nde ikamet eden Bilgiç ailesinin 4 yaşındaki kızları Ezda Bilgiç, 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonundan aşağı düştü. 

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda balkonun korkuluklarına tırmanan minik kızını dengesini kaybederek aşağı düştüğünü gören ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan minik kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa alarak Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fakat hastaneye yetiştirilemeden küçük kız yolda hayatını kaybetti.

Küçük Ezda'nın yaklaşık 6 önce aynı yerden yine aşağı düştüğü ve o zaman yaşanan kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenilirken kızlarının ölüm haberini alan anne ve baba sinir krizleri geçirdi.

Talihsiz kaza sonrası hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılması için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsiden sonra kızlarının cenazesini alan acılı aile çocuklarını defnetmek için Gaziantep Asri Mezarlığına geldi. Polis ise yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 07.03.2021 19:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GaziantepEzda BilgiçBalkonDüşmeKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç muayenesi kaç yılda bir yapılmaktadır? Araç muayene kaç yıl geçerlidir?
Araç muayenesi kaç yılda bir yapılmaktadır? Araç muayene kaç yıl geçerlidir?
İşe giriş bildirgesi nasıl yapılmakta?
İşe giriş bildirgesi nasıl yapılmakta?
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?

Popüler Haberler

2021 Devlet destekli geri ödemesiz evalımı başvurusu nasıl yapılır?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
İnstagram reels ne demektir? İnstagram reels özelliği kullanımı
2021 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?
Arıza yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Arıza dizisi Balaban karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüzgar Aksoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Gerçek adı nedir? Nazlı Kar nereli, yaşı kaç?
Düzce-Bolu-Karabük-Samsun hızlı tren hattı YHT projesi ne zaman açılacak?
Yeni Hayat ne zaman başlıyor? Yeni Hayat dizisi 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncuları
Dünyada en çok hangi kitap okunmuştur? Dünyanın en çok okunan kitabı
Asgari ücretli çalışana uygun faizli kredi veren bankalar hangileridir, asgari ücretli çalışan ne kadar kredi çekebilir?
Leke yeni sezonda devam edecek mi? Dizi final mi yaptı? Sezon finali mi?
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli'nin hayatı!
Arıza dizisindeki Rasim karakteri Kimdir? Uygar Özçelik dizideki rolü ve hayatı
Kefaret hangi kitaptan uyarlama? Kefaret orijinali ne?
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Mart 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser karakteri kimdir? Mert Fırat'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.