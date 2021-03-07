6 ay önce düştüğü balkondan tekrar düşen çocuk bu kez kurtulamadı!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Taşlıca Mahallesi'nde ikamet eden Bilgiç ailesinin 4 yaşındaki kızları Ezda Bilgiç, 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonundan aşağı düştü.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda balkonun korkuluklarına tırmanan minik kızını dengesini kaybederek aşağı düştüğünü gören ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan minik kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa alarak Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fakat hastaneye yetiştirilemeden küçük kız yolda hayatını kaybetti.

Küçük Ezda'nın yaklaşık 6 önce aynı yerden yine aşağı düştüğü ve o zaman yaşanan kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenilirken kızlarının ölüm haberini alan anne ve baba sinir krizleri geçirdi.

Talihsiz kaza sonrası hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılması için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsiden sonra kızlarının cenazesini alan acılı aile çocuklarını defnetmek için Gaziantep Asri Mezarlığına geldi. Polis ise yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.