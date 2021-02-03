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6 - 7 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlamalar kalktı mı?

6-7 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ne? Koronavirüs kısıtlamalarından kimle muaf? Hastanede randevusu olanlar yasak saatlerinde gidebilir mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalarda vatandaşlar 6-7 Şubat hafta sonu günlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmadığıyla beraber hafta içi günlerinde kısıtlama saatlerinin zaman aralığını araştırıyorlar.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:47
6 - 7 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlamalar kalktı mı?
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6-7 Şubat Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Kısıtlamalar Kaldırıldı Mı?

Koronavirüs salgınından dolayı ülke genelinde getirilen kısıtlamalar devamlılığını sürdürürken, vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin kaçla kaç arasında olduğunu merak ediyorlar. Herkes hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin kaçla kaç arasında olduğunu araştırıyor.

2020 Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs sürecinde dönem dönem çeşitli kısıtlamalara gidildi. Son dönemde uygulanan sokağa çıkma yasağı da yaklaşık 1 aydı devam ediyor ve hafta içi-sonu farklı saatlerde uygulanıyor.

 

6-7 Şubat Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı?

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı 5 Şubat Cuma günü saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00 arasında uygulanacaktır.

Hafta İçi Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri Kaçla Kaç Arasında Olacak?

Hafta içi günlerde 21.00 – 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı sokağa çıkma yasağından muaf olacak kimselerin tam listesi şu şekilde;

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri kısıtlamadan muaf olacaktır.
  • Kamu düzeni ve güvenliğini sağlayan görevliler ile özel güvenlik görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), bu yerlerde çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olarak çalışan ve gönüllü hizmet veren kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ve burada çalışan kişiler, hekimler ve veteriner hekimler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Zorunlu sağlık randevusu bulunan vatandaşlar ve Kızılay’a kan ve plazma bağışı yapacak kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Üretim ve imalat yapılan yerlerde ve inşaat faaliyetlerinde çalışan kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Yurt içi ve yurt dışı taşımacılık faaliyeti gösteren firmalar ve çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Oteller ve buradaki çalışan kişiler bu kısıtlamadan muaf olacaktır.
  • Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ve bu yerlerdeki görevli çalışanlar kısıtlamadan muaftır.
  • İkametinde bulunan evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları bu kısıtlamadan muaftır.
  • Akaryakıt istasyonları ve lastik tamircilerinde çalışan kişiler muaf tutulacaktır.
  • Ekmek üretimi yapan fırın ve unlu mamul ruhsatına sahip işyerleri, üretilen ekmeklerin dağıtımında görevli olan araçlar ve buralarda çalışan kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Cenaze defin işlemlerinde görevli olan kişiler ile din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb. kişiler ile beraber birinci derece yakınlarının cenazesine katılacak olan kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışan kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Kargo şirketi, su bayileri ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeller bu kısıtlamadan muaftır.
  • Şehir içi toplu ulaşım ve taşıma araçlarının sürücü ve görevlileri muaftır.
  • Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar muaftır.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.) kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri kısıtlamadan muaftır.
  • Mahkeme kararı ile çocuklarıyla şahsi olarak görüşecek kişilerin mahkeme kararını ibraz etmeleri durumunda kısıtlamadan muaf olacaklardır.
  • Seyircisiz oynanacak olan spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevli olan kişiler muaftır.
  • Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.)
  • Bankalarda da dahil olmak üzere tüm yurtta yaygın hizmet ağı bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinde görevli çalışanlar asgari sayıda olmak şartıyla kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
  • İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaftır.
  • Yılsonunun yaklaşmasından dolayı gerekli işlemleri gerçekleştirecek olan serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla beraber çalışan kişiler kısıtlamalardan muaf tutulacaktır.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 21:17
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