6 - 7 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlamalar kalktı mı?

6-7 Şubat Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Kısıtlamalar Kaldırıldı Mı?

Koronavirüs salgınından dolayı ülke genelinde getirilen kısıtlamalar devamlılığını sürdürürken, vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin kaçla kaç arasında olduğunu merak ediyorlar. Herkes hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin kaçla kaç arasında olduğunu araştırıyor.

2020 Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs sürecinde dönem dönem çeşitli kısıtlamalara gidildi. Son dönemde uygulanan sokağa çıkma yasağı da yaklaşık 1 aydı devam ediyor ve hafta içi-sonu farklı saatlerde uygulanıyor.

6-7 Şubat Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı?

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı 5 Şubat Cuma günü saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00 arasında uygulanacaktır.

Hafta İçi Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri Kaçla Kaç Arasında Olacak?

Hafta içi günlerde 21.00 – 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı sokağa çıkma yasağından muaf olacak kimselerin tam listesi şu şekilde;