5816 sayılı kanun ve maddeleri nelerdir? 5816 sayılı kanun ne zaman çıktı?

Mustafa Kemal Atatürk aleyhine işlenmiş olan suçlarla alakalı olarak uygulamaya koyulan 5816 sayılı kanun, 5 maddeden oluşmaktadır. 5816 sayılı kanunun maddeleri şu şekildedir;

Madde 1 –

Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden ya da söven kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya Atatürk’ün kabrini tahrik eden, kıran, bozan ya da kirleten kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası verilmektedir. Yukarıdaki fıkralarda yazılan suçları işlemeye başkasını teşvik etmiş olan kimse asıl fail gibi cezalandırılmaktadır.

Madde 2 –

1. maddede yazılı suçlar; 2 ya da daha fazla kimseler tarafından toplu olarak ya da umumi ya da umuma açık mahallerde yahut basın vasıtası ile işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. 1. maddenin 2. Fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir ya da bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılmaktadır.

Madde 3 -

Madde 4 –

Bu kanunda yazılan suçlar nedeniyle Cumhuriyet savcılıklarına re’sen takibat yapılmaktadır.

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Madde 5 –

Bu kanunu Adalet Bakan’ı yürütmektedir.

5816 sayılı kanunun çıkış tarihi

Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında uygulanan kanunun kabul tarihi 25 Temmuz 1951’dir. Kanun, 31 Temmuz 1951’de Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmiştir.