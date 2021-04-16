İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında ipler koptu: Boşanıyorlar!
Son Dakika
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab...
Hafta Sonu 17-18 Nisan Cumartesi Pazar marketler açık mı? Hafta Sonu marketlerin çalışma saatleri
Son Dakika
Hafta Sonu 17-18 Nisan Cumartesi...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...

58 saatlik hafta sonu yasağında nereler açık, nereler kapalı? Bakkallar kaça kadar açık?

Kısmi kapanma kapsamında hafta sonu uygulanacak 58 saatlik sokağa çıkma yasağı bu akşam başlayacak. Kısıtlamaya az bir süre kala vatandaşlar 58 saatlik hafta sonu yasağında nereler açık, nereler kapalı ve bakkallar kaça kadar açık sorularını araştırmaya başladı.

16 Nisan 2021 Cuma 17:51
58 saatlik hafta sonu yasağında nereler açık, nereler kapalı? Bakkallar kaça kadar açık?
Takip Et:

Koronavirüs salgınında artan vakalar nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya gidildi. Kısmi kapanma kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından vatandaşlar hangi işletmelerin açık olacağını ve kısıtlamaya dair detayları araştırmaya başladı.

Kısmi kapanma kapsamında ilk hafta sonu yasağı 16 Nisan Cuma günü saat 19:00’da başlayacak ve 19 Nisan Pazartesi günü saat 05:00’e kadar olmak üzere 58 saat boyunda devam edecek.

Kısıtlama kapsamında hafta sonu açık olacak yerler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle duyuruldu.

Market, fırın, kasap, manav ve kuruyemişçiler açık olacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 16-19 Nisan tarihleri arasında hafta sonu vatandaşların kendilerine en yakın market, manav, fırın, kasap ve kuruyemişçilere giderek ihtiyaçlarını giderebileceği bildirildi. Belirtilen yerler saat 10:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek.

Kısmi kapanma kapsamında diğer yasaklar

Lokanta ve restoranlar ile pastane ve tatlıcı gibi işletmeler hafta sonları paket servisle hizmet verecek. Söz konusu işletmeler sabah 10:00 ile gece 00:00 arasında açık olacak.

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonlarında da şehirlerarası yolculuklara izin verilmeyecek. Geçerli mazereti olan kişiler izin belgeleriyle yolculuk yapabilecek. Seyahat izin belgesi Alo 199 hattı veya Kaymakamlıklar ile Valiliklerden alınabilecek.

Kısıtlamanın olduğu günlerde 65 yaş üstü ve tek başına yaşadığı tespit edilen kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince giderilecek.

Noter ve avukatlar kısıtlama günlerinde duruşma ve benzeri yargısal durumlarda görevlerini yerine getirebilmeleri için iş yeri güzergahları belirlenecek şekilde işlerine yapabilecek.

Kısmi kapanma kapsamında getirilen tüm kısıtlamalar için tıklayınız.



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKısmi KapanmaYasakHaftasonuMarketManav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-Devlet askerlik yeri sorgulama; Askerlik yerleri açıklandı mı?
E-Devlet askerlik yeri sorgulama; Askerlik yerleri açıklandı mı?
23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 23 Nisan yasak ve kısıtlama var mı? 23 Nisan nasıl kutlanacak?
23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 23 Nisan yasak ve kısıtlama var mı? 23 Nisan nasıl kutlanacak?
AVM'ler kısıtlamalarda açık mı, saat kaçta kapanıyor? Alışveriş merkezleri sabah saat kaçta açılıyor?
AVM'ler kısıtlamalarda açık mı, saat kaçta kapanıyor? Alışveriş merkezleri sabah saat kaçta açılıyor?
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 5. gece namazı nasıl kılınır?
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 5. gece namazı nasıl kılınır?
Baba Hakkı kimdir? Baba Hakkı Yeten kaç yılında öldü?
Baba Hakkı kimdir? Baba Hakkı Yeten kaç yılında öldü?
Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban bayramında kaç gün tatil olacak?
Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban bayramında kaç gün tatil olacak?

Popüler Haberler

58 saatlik hafta sonu yasağında nereler açık, nereler kapalı? Bakkallar kaça kadar açık?
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
Akrep dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Konyaspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
Antalyaspor Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalyaspor - Çaykur Rizespor youtube geniş özeti ve maçın golleri
İkea mağaza açılış kapanış ve çalışma saatleri 2021
Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? Başakşehir FB maçı muhtemel 11'ler, maç hakemi, sakat ve cezalı oyuncular
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır?
Gençlerbirliği Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - Sivasspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe Opet - Vakıfbank final maçına çıkacak mı, çıkmayacak mı, neden çıkmayacak? Fenerbahçe maça çıkmazsa ne olacak?
Masumlar Apartmanı Tansel Öngel dönüyor mu?
EXXEN Süper Lig yayın haklarını alacak mı? EXXEN'da Süper Lig maçları yayınlanacak mı?
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 14 Nisan 2021 Çarşamba
Bim'de satılacak Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı?
AVM'ler kısıtlamalarda açık mı, saat kaçta kapanıyor? Alışveriş merkezleri sabah saat kaçta açılıyor?
Kripto para nedir? Kripto para yasağı neleri kapsıyor?
E-Devlet askerlik yeri sorgulama; Askerlik yerleri açıklandı mı?
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
TJK 16 Nisan 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Elif Doğan kimdir, kaç yaşında? Elif Doğan rol aldığı dizi film ve yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.