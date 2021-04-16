58 saatlik hafta sonu yasağında nereler açık, nereler kapalı? Bakkallar kaça kadar açık?

Koronavirüs salgınında artan vakalar nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya gidildi. Kısmi kapanma kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından vatandaşlar hangi işletmelerin açık olacağını ve kısıtlamaya dair detayları araştırmaya başladı.

Kısmi kapanma kapsamında ilk hafta sonu yasağı 16 Nisan Cuma günü saat 19:00’da başlayacak ve 19 Nisan Pazartesi günü saat 05:00’e kadar olmak üzere 58 saat boyunda devam edecek.

Kısıtlama kapsamında hafta sonu açık olacak yerler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle duyuruldu.

Market, fırın, kasap, manav ve kuruyemişçiler açık olacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 16-19 Nisan tarihleri arasında hafta sonu vatandaşların kendilerine en yakın market, manav, fırın, kasap ve kuruyemişçilere giderek ihtiyaçlarını giderebileceği bildirildi. Belirtilen yerler saat 10:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek.

Kısmi kapanma kapsamında diğer yasaklar

Lokanta ve restoranlar ile pastane ve tatlıcı gibi işletmeler hafta sonları paket servisle hizmet verecek. Söz konusu işletmeler sabah 10:00 ile gece 00:00 arasında açık olacak.

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonlarında da şehirlerarası yolculuklara izin verilmeyecek. Geçerli mazereti olan kişiler izin belgeleriyle yolculuk yapabilecek. Seyahat izin belgesi Alo 199 hattı veya Kaymakamlıklar ile Valiliklerden alınabilecek.

Kısıtlamanın olduğu günlerde 65 yaş üstü ve tek başına yaşadığı tespit edilen kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince giderilecek.

Noter ve avukatlar kısıtlama günlerinde duruşma ve benzeri yargısal durumlarda görevlerini yerine getirebilmeleri için iş yeri güzergahları belirlenecek şekilde işlerine yapabilecek.

Kısmi kapanma kapsamında getirilen tüm kısıtlamalar için tıklayınız.