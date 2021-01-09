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56 saatlik sokak kısıtlaması başladı

Salgın hastalık koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında uzun süredir uygulamada olan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması bu haftada az önce başladı. Kısıtlama ülke genelinde 56 saat sürecek.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:06
56 saatlik sokak kısıtlaması başladı
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Küresel çapta yaşanan koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar devam ediyor. Özellikle yaz aylarında başlayan normalleşme ile birlikte kış mevsimi gelince vaka sayılarının günlük 30 bin sınırını aşmasıyla birlikte yeni tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlanmıştı.

Kasım ayından bu güne uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Saat 21.00 itibariyle 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde başladı..

*11 Ocak pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlamalarda her kısıtlamada olduğu gibi Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler Cuma günleri akşam saat:20.00'ye hafta sonları ise 10.00-17.00 arasında açık olabilecekler. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

*Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cuma günü saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

*Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

*İntenet üzerinden sipariş alan firma ve kurumlarda kısıtlamanın uygulamada olduğu saatlerde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

* Vatandaşlar ise kısıtmalanın uygulamada olduğu süre içinde oturdukları yerlere en yakın market, manav,kasap, fırın vb yerlere yürüyerek gidebilecekler.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 21:06
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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma Kısıtlaması56 Saatlik Kısıtlama
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