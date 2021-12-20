Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) uygulamış olduğu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, kişilerin sigorta güvencesi alınmasını, sigorta kapsamında sağlanacak olan hakları vatandaşlara sağlamayı amaçlamaktadır. Peki 5510 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi?

5510 Sayılı Kanun Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

5510 Sayılı Kanunun 102. Maddesinde Ne Yer Alıyor?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31 Mayıs 2006 tarihinde TBMM’de onaylanmış ve 16 Haziran 2006 tarihinde ise Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 1 Ekim 2008 tarihinde ise resmen yürürlüğe girmiştir.

5510 sayılı kanunun 102. maddesinde idari para cezasının uygulama şekilleri, güncel oranlar ve verilen cezalara itiraz hakkında bilgiler yer almaktadır.