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5510 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu vatandaşları sigorta yardımı ile güvence altına almayı amaçlamaktadır. Peki 5510 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi? İşte kanun hakkında merak edilenler…

20 Aralık 2021 Pazartesi 10:21
5510 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi?
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) uygulamış olduğu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, kişilerin sigorta güvencesi alınmasını, sigorta kapsamında sağlanacak olan hakları vatandaşlara sağlamayı amaçlamaktadır. Peki 5510 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi?

5510 Sayılı Kanun Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31 Mayıs 2006 tarihinde TBMM’de onaylanmış ve 16 Haziran 2006 tarihinde ise Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 1 Ekim 2008 tarihinde ise resmen yürürlüğe girmiştir.

5510 Sayılı Kanunun 102. Maddesinde Ne Yer Alıyor?

5510 sayılı kanunun 102. maddesinde idari para cezasının uygulama şekilleri, güncel oranlar ve verilen cezalara itiraz hakkında bilgiler yer almaktadır.

 


Son Güncelleme: 20.12.2021 10:21
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Anahtar Kelimeler:
5510 Sayılı KanunSGK
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