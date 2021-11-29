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5510 Sayılı Kanun indirimi nedir?

5510 sayılı Kanun indirimi işveren kişiler tarafından en fazla kullanılan sigorta prim teşviklerindendir. Peki, 5510 sayılı Kanun indirimi nedir? İşte detaylar…

29 Kasım 2021 Pazartesi 18:32
5510 Sayılı Kanun indirimi nedir?
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İşveren kişiler tarafından en çok kullanılan 5510 sayılı Kanun indirimine dair tüm detaylar haberimizin devamında.

5 puanlık indirim ne oluyor?

İlk kez 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihiyle beraber 1 Ekim 2008 tarihi itibari ile işveren kişilere verilen prim desteği. Bu kanunun amacı işveren kişilerin sigorta primlerini düzenle olarak ödemelerinde teşvik edilmeleridir.

5510 Sayılı Kanun gereğince 5 puanlık indirimden faydalanmanın şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu beş puanlık indirimin şartları 5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin (ı) bendi dahilinde düzenlenmiştir. Süreli bir teşvik değil ve kanun değişikliği yapılmadı süre boyuncu süresiz olarak devam etmektedir. Söz konusu teşvikten;

  • 4/a SSK dahilinde işçi çalıştırmakta olan özel sektördeki işveren kişiler yararlanıyor.
  • Teşvikten faydalanmak için prim, idari para cezası, damga vergisi, işsizlik prim borçlarıyla bunlara bağlı gecikme zammı ile cezası bulunmaması gerekiyor.
  • Muhtasar ile prim hizmet beyannamesi veya aylık primle hizmet belgesinin süresi içinde yollanması ve tahakkuk eden primlerin son ödeme tarihine dek ödeme yapılması gerekmektedir.

5510 Sayılı Kanun 5 puanlık indirimden faydalanamayacaklar şu şekildedir;

  • Kamuya ait iş yerleri
  • Sosyal Güvenlik Destekleme primine bağlı çalışmakta olan emekli kişiler,
  • Yurtdışında çalıştırılmakta olan sigortalı kişiler
  • Yalnızca kısa vade primi ödenmekte olan sigortalı kişiler

5 puanlık indirimin hesaplanması

  • Brüt Prime esas kazanç tutarı: 3.577,50 TL.
  • Sigorta primi sigortalı hissesi (%14)  : 500,85 TL
  • Sigorta primi işveren hissesi (%20,5)  : 733,38 TL
  • Sigorta primi sigortalı + işveren hissesi toplamı  : 1234,23 TL
  • Hazinece karşılanacak tutar (%5)  : 178,87 TL
  • Teşvik uygulaması sonrasında işverenin ödemesi gereken toplam tutar: 1055,36 TL.

5 puanlık indirime dair Genelge

Bilindiği gibi 5510 Sayılı Kanun gereği sigorta prim indirim teşvikinde borç sorgulanması işyeri dosya dahilinde yapılmaktaydı. 19 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanmış olan SGK 2021/26 sayılı genelgesiyle Türkiye’nin tamamında yapılmaya başlandı. Yenilenen düzenlemeyle;

  • İşveren kişinin Türkiye’nin tamamındaki bütün iş yerleri borçları sorgulanıyor,
  • Herhangi bir iş yerinde ödeme vadesi geçmiş olan borç bulunuyorsa 5510 / 5 puanlık teşvikten yararlanamıyor
  • Sorgulamalar sistemce iş veren kişinin T.C kimlik numarası veya vergi numarası ile yapılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu iş veren borç sorgulama işleminin yapılması

İş verenlerin güncel borçları sorgulamak, icradaki toplam borçları ile bütün borçlarına dair detayları öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu resmi intenet sayfasına giriş yaparak e-bildirge kullanıcı bilgileri ile sorgulama işlemlerini yapmaları gerekiyor.


Son Güncelleme: 29.11.2021 18:32
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