55-60 KPSS puanıyla memur alımı yapan kurumlar

KPSS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar hangi kurumlara başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı. KPSS Lisans 55 puanla memur alımı yapan kurumlar merak konusu oldu.

KPSS ön lisans 55 puanla memur alımı

KPSS sınavlarında 55-60 puan aralığındaki puanlarda memur olmak çok zordur. Ancak bazı kurumların KPSS puan şartı olmaması halinde alımlara başvuru yapılabiliyor.

Genel olarak ülkemizde Belediye Başkanlıkları alımlarda en az 70 puan şartı aramaktadır. Ancak bazı belediyelerde KPSS puan şartı aramıyorsa bu şekilde başvuru yapılabilir. Bunun yanı sıra MSB ve Jandarma tarafından yapılan alımlarda 50 KPSS puan şartı bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı da memur alımlarında bazen KPSS şartı aramaz veya 50 puan şartı ister.

Memur alımları sırasında istenen evraklar ise şu şekildedir;

Kimlik ve fotokopisi,

Diplomam aslı veya noter onaylı öneği,

Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,

Erkek adaylar için ilanda yazılan askerlik durumuna uygun olmak,

Sağlık raporu,

2 adet fotoğraf,

Adli sicil kaydı,

Daha önce çalışmış olanlar için SGK hizmet belgesi istenmektedir.