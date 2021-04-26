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50 yıldır evli olan çift korona-virüse yenildi

Tokat’ta 50 yıldır birlikte olan bir çift tedavi gördükleri hastanede 5 gün arayla korona-virüse yenilerek hayatlarını kaybetti.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:17
50 yıldır evli olan çift korona-virüse yenildi
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Tokat'ta ikamet eden emekli 68 yaşındaki Hamdi Hasgül ile eşi 67 yaşındaki Hamide Hasgül koron-virüs semptomları göstermesi üzerine evlerinde izoleye altına alındılar. Hastalığın belirtilerinin çıkmasından 2 gün sonra durumlarının ağırlaşması üzerine yaşlı çift hastaneye kaldırılarak burada tedavi altına alındılar. Yoğun bakıma alınan 4 çocuk babası Hamdi Hasgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken hayatını kaybeden yaşlı adam memleketinde defnedildi. Yaşanan bu acı olay sonrasında yaklaşık 5 gün sonrada eşi Hamide Hasgül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken cenazesi eşinin yanına defnedildi. 

Kocası öldüğü gün yoğun bakıma alındı

Korona-virüs hastalığı nedeni ile anne ve babasını 5 gün ara ile kaybeden Eğitimci Şair ve Yazar Mahmut Hasgül, bu acı olay sonrasında üzüntüsünü dile getirdi. Rahatsızlıkları sebebiyle hastaneye çok giden anne ve babasının hastalığı hastaneden alabileceğinin tahmin ettiklerinin söyleyen Hasgül babasının hastalandıktan 2 gün sonra hastaneye kaldırıldığını belirtirken babasını kaybettikten sonra annesinin de durumunun ağırlaştığını yoğun bakımda birkaç kez kalbinin durduğunu doktorların çok uğraştığını söylerken diyalizde kanını temizlemeye çalıştıklarını ancak gece saatlerinde kalbi duran annesinin tekrar geri döndürülemediğinin anlattı.

‘Hayatta bir birlerini çok seven bir birilerinden ayrılamayan çiftlerdi’

50 yıllık sevgi dolu bir evlilikleri olan anne ve babasını birbirini çok sevdiğini belirten Hasgül anne ve babasının ölürken bile birbirlerinden ayrılmadığını  Öbür dünyaya da beraber intikal ettiklerini söyledi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:17
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Anahtar Kelimeler:
TokatKoronavirüsKayıp
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