5 yavru kedi canice öldürüldü!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir sitede 5 yavru kedinin vahşi bir şekilde öldürülmesi bölgenin halkı tarafından tepkilere sebep oldu. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, ölümlerin arkasında ki nedenin ayin veya büyü yapmak isteyen şahısların olduğu yönünde.

Konuyla ilgili site sakinleri olayla ilgili konuştular:

Dün sabah bu şok olayı Temizlik elemanları fark edip bize haber verdiler. Bahçe ve garaj kısmında bulundular ve kesilerek öldürülmüşler. Polislerin söylediği kafalarının ezilip vücutlarının kesilmiş olduğu. Site de yaşayanlar 5 yavru kedinin ilk olmadığını bu olayların yaklaşık 1 senedir devam ettiğini söylediler. Konuyla alakalı olarak site yöneticisi Ümit Bakır; “Kedi ölümleriyle ilgili tüm çalışanlarımızın ifadelerinin alınmış olup kamera kayıtları da incelenmeye başlandı” dedi.

Bu şahıs bizim sitemizde

Site halkı yaşanan durumdan dolayı son derece rahatsız bir şekilde;” Bu olayı gerçekleştirenle aynı sitede yaşamaktayız. Bu cani. Site içinde iki hamile kedimiz daha yaşıyor. 1 hafta sonra onlar da doğuracak. Bunu yapan suçlunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz ki bir daha böyle bir olay yaşanmasın.