5 yaşındaki çocuğa çarptı bırakıp kaçtı

Olay geçtiğimiz gün İstanbul Sultanbeyli ilçesinde yaşandı.
Gelen bilgilere göre Sultanbeyli'de evlerinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Yiğit U. isimli küçük çocuk, caddenin karşısına geçmek istediği esnada yola aninden indi. Bu esnada caddede ilerlemek te olan araç küçük çocuğa çarptı ve çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı
Kazanın yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücüyü kısa süre içinde belirledi ve gözaltına aldı.Öte yandan Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit U.'nun tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.
Son Güncelleme: 28.03.2021 10:48