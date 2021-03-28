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5 yaşındaki çocuğa çarptı bırakıp kaçtı

İstanbul Sultanbeyli ilçesinde caddenin karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki bir çocuğa araç çarptı. Çocuk yola savrulurken, sürücü kayıplara karıştı.

28 Mart 2021 Pazar 10:48
5 yaşındaki çocuğa çarptı bırakıp kaçtı
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Olay geçtiğimiz gün İstanbul Sultanbeyli ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre Sultanbeyli'de evlerinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Yiğit U. isimli küçük çocuk, caddenin karşısına geçmek istediği esnada yola aninden indi. Bu esnada caddede ilerlemek te olan araç küçük çocuğa çarptı ve çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

Olayı gören çevreki vatandaşlar hemen küçük çocuğun yardımına koştu ve yaralanan Yiğit U. olay yerinden geçmekte olan bir başka araç ile hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğa çarpan araç sürücüsü ise olaydan sonra kayıplara karıştı.

Kazanın yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücüyü kısa süre içinde belirledi ve gözaltına aldı.Öte yandan Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit U.'nun tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.

 

 



Son Güncelleme: 28.03.2021 10:48
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Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliIstanbul5 Yaşındaki çocuğa çarptı
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