5. kattan düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi!

81 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği üzücü kaza Aksaray'da yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Aksaray'da çok katlı bir apartman dairesinin 5.katında yaşamını sürdüren 81 yaşındaki Kaşif Öztürk isimli vatandaş evin içinde sıkılınca dışarısını seyretmen için balkona çıktı. Balkonda bir süre hava alan yaşlı adam bir anlık dikkatsizliği sonucu dengesini kaybetti ve 5.kattan aşağıya düştü.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık personeline ihbar etti. Kısa süre içinde olay yerine ekipler geldi ve yaptıkları incelemede kanlar içinde kalan Öztürk'ün hayatın kaybettiğini tespit etti.

Tansiyon ve şeker hastası olduğu öne sürülen Öztürk'ün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırkeni olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.