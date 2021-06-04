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5- Haziran cumartesi yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak saatleri

Yeni normalleşme kararları kapsamında vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmadığını merak ediyor. Peki bu hafta 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak saatleri nedir? İşte detaylar...

04 Haziran 2021 Cuma 16:46
5- Haziran cumartesi yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak saatleri
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Cumartesi günü yasak var mı?

Yeni alınan kararlar kapsamında sokağa çıkma yasağının saatleri değişti. Yeni kararlar doğrultusunda hafta içi ve cumartesi günü sokağa çıka yasakları akşam 22.00’den sabah 05.00’e kadar olacak. Dolayısıyla önceden cumartesi günü tamamen yasak iken artık sadece 22.00 ile 05.00 arasında yasak olacak. Bunun yanı sıra Cumartesi akşamı 22.00’de başlayan yasak Pazartesi 05.00’de sona erecek.

Cumartesi günü sokağa çıkmak yasak mı?

Sokağa çıkma yasaklarının saatlerinin değişmesinin ardından Cumartesi günleri yasak kapsamından çıktı. Cumartesi günü saat 22.00’ye kadar sokağa çıkmak serbest olacak. Cumartesi akşamı saat 22.00’de başlayan yasak ise Pazartesi günü 05.00’de sona erecek.

Cumartesi günü nereler açık olacak?

Yeme ve içme yerleri olan restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler açık olacak.

Açık olan bu yerler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre olacak şekilde, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılmak şartı ile açık olacak.

Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis yapılacak.

Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında yalnızca paket servis yapılabilecek.

14 Nisan 2021 tarihinden itibaren çalışmalarını durdumuş olan;

kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İntenet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallar kapsamında açık olacak.

Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmayacak, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.

Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırlaması ile açık olacak.

Bahsi geçen yerler 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Bunların yanı sıra kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, tavena, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir kararlar verilinceye kadar ara vermeye devam edecektir.


Son Güncelleme: 04.06.2021 16:46
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Sokağaçıkmayasağı5haziranCumartesiYasağı
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