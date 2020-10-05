5 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto kapsamında her hafta düzenli olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılan çekilişler sonucunda binlerce kişi şansının dönmesini bekliyor. Son olarak büyük ikramiye tutarı 68 milyon 79 bin 165 liraya kadar ulaşması ardından bugün saat 21.30’da binlerce kişi çekilişi heyecanla takip etti.

18 44 46 48 56 79 ve joker: 39

5 Ekim tarihinde yapılan çekiliş sonucunda hangi sayıların kazandığı merak edilen konular arasında yer aldı. Büyük ikramiye olan 68 milyon 79 bin 165 lirayı kazanan sayılar aşağıdaki kısımdaki gibi çekildi.

Ayrıca sayısal loto sonuçlarının sorgulanması için de aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi kullanılabilmektedir.