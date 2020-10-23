İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

5 dakikada hazırlayabileceğiniz peynirli poğaça tarifi

Misafir sofralarınızın vazgeçilmezi haline gelecek peynirli poğaçayı yalnızca 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz peynirli poğaça tarifine içeriğimizde yer verdik.

23 Ekim 2020 Cuma 00:10
5 dakikada hazırlayabileceğiniz peynirli poğaça tarifi
Takip Et:

Misafir sofralarınızı renklendirecek ve tadanların hayran kalacağı peynirli poğaçayı yalnızca 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. İster kahvaltıda, ister beş çayında sunabileceğiniz poğaça, kabartma tozuyla yapıldığı için kolayca kabaracak ve beklemenize gerek kalmayacak. Herkesin sizden tarifini isteyeceği peynirli poğaça için malzemeler:

Hamuru için:

-

1 tane yumurta

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 4 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

- 2,5 çorba kaşığı yoğurt

- 3,5 su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı tuz


- 1,5 paket kabartma tozu

İç harcı için:

- Yarım kalıp beyaz peynir

- Yarım demet maydanoz

- Üzeri için 1 yumurta sarısı

Hazırlanışı:

İlk olarak tereyağını bir tavada eritin.

Derin bir kaba yumurta, sıvı yağ, tereyağı, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın. Ardından yavaş yavaş unu ekleyin. Karışım katılaştığında yoğurmaya başlayın. Hamur, kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Yoğurduğunuz hamuru bezeler halinde koparın ve elinizle açarak içerisine hazırladığınız harcı ilave edin. Kenarlarından ortasına doğru gelecek şekilde hamurunuzu kapatın. Sonrasında yağladığınız fırın tepsisine poğaçalarınızı yerleştirin ve üzerine yumurta sarısı sürün. İsterseniz üzerine susam ya da çörek otu da ekleyebilirsiniz.

Son olarak önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. 25-30 dakika arasında pişen poğaçalarınız servise hazır.



Son Güncelleme: 23.10.2020 00:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Peynirli PoğaçaBeş çayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenler'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Esenler'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Kurye yerdeyken sürücü paspasları temizledi
Kurye yerdeyken sürücü paspasları temizledi
Genç kızın feci ölümü! 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız ağaca asılı halde bulundu
Genç kızın feci ölümü! 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız ağaca asılı halde bulundu
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı
Çılgın Sayısal Loto 21 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu!
Çılgın Sayısal Loto 21 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu!
BİM marketler 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM marketler 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Popüler Haberler

5 dakikada hazırlayabileceğiniz peynirli poğaça tarifi
O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi
Yasak Elma Yiğit ayrılacak mı? Doğaç Yıldız Yasak Elma yeni alanda olacak mı, yok mu?
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı? Survivor yarışma birincisine verilen ödüller neler? Cemal Can kaç para ve hangi ödüllere sahip oldu?
Black Cuma nedir? Black Cuma ne zaman? Black Cuma 2020 indirim tarihleri
Altın ne kadar oldu? 23 Ekim 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 23 Ekim 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Güncel gümüş fiyatları 23 Ekim 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23 Ekim 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 23 Ekim 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 23 Ekim 2020 Cuma
KPSS nitelik kodları ve anlamları! 2019 KPSS 6225, 1101 ve 7225 Nitelik kodlarının anlamı nedir?
2019 Yılı Yaz Dönemi DYK Kurs Merkezi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
Sigortası olmayanlar için ücretsiz sağlık hizmeti nasıl alınır?
TED 22 Şubat 2020 Cumartesi tam bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Günlük burç yorumları 12 Temmuz 2019 Cuma - Burcunuza göre hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak?
Kırmızı Oda dizisi konusu nedir? Kırmızı Oda hangi kitaptan uyarlamadır, yazarı kimdir?
Love and Anarcy oyuncuları ve konusu
La Casa De Papel 5. sezona hangi Türk yıldız dahil olacak? Netflix’te Türk oyuncu belli oldu
Kırmızı Oda Doktor Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Meriç Aral hakkında bilgiler
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Ekim 2020 Cuma
2500 TL Maaşla çekilebilecek ihtiyaç kredisi ne kadar olur?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.