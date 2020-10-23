5 dakikada hazırlayabileceğiniz peynirli poğaça tarifi

Misafir sofralarınızı renklendirecek ve tadanların hayran kalacağı peynirli poğaçayı yalnızca 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. İster kahvaltıda, ister beş çayında sunabileceğiniz poğaça, kabartma tozuyla yapıldığı için kolayca kabaracak ve beklemenize gerek kalmayacak. Herkesin sizden tarifini isteyeceği peynirli poğaça için malzemeler:

Hamuru için:

-

1 tane yumurta

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 4 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

- 2,5 çorba kaşığı yoğurt

- 3,5 su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

- 1,5 paket kabartma tozu

- Yarım kalıp beyaz peynir

- Yarım demet maydanoz

- Üzeri için 1 yumurta sarısı

Hazırlanışı:

İlk olarak tereyağını bir tavada eritin.

Derin bir kaba yumurta, sıvı yağ, tereyağı, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın. Ardından yavaş yavaş unu ekleyin. Karışım katılaştığında yoğurmaya başlayın. Hamur, kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Yoğurduğunuz hamuru bezeler halinde koparın ve elinizle açarak içerisine hazırladığınız harcı ilave edin. Kenarlarından ortasına doğru gelecek şekilde hamurunuzu kapatın. Sonrasında yağladığınız fırın tepsisine poğaçalarınızı yerleştirin ve üzerine yumurta sarısı sürün. İsterseniz üzerine susam ya da çörek otu da ekleyebilirsiniz.

Son olarak önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. 25-30 dakika arasında pişen poğaçalarınız servise hazır.